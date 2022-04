Oilers siegen ohne Draisaitl - 15. Tor für Stützle

Auch ohne Leon Draisaitl, der kurzfristig ausfiel, feierten die Edmonton Oilers in der NHL den fünften Sieg in Folge. Tim Stützle erzielte beim Sieg Ottawas sein nächstes Saisontor.

Die Oilers, bei denen Draisaitl wegen einer Verletzung am Unterkörper kurzfristig nicht zum Einsatz kam, setzten sich bei den San José Sharks in der Verlängerung durch. Conor McDavid beendete die Overtime nach einem langen Pass von Goalie Mike Smith bereits nach 31 Sekunden mit seinem Siegtreffer zum 2:1.

Durch den Auswärtssieg klettert Edmonton in der Pacific Division mit 87 Punkten auf Platz 2 hinter die Calgary Flames (91) und ist damit klar auf Play-off-Kurs.

Das Play-off-Ticket bereits sicher haben Nico Sturm und die Colorado Avalanche. Durch das 6:4 gegen die Pittsburgh Penguins, bei dem Sturm ohne Torbeteiligung blieb, sicherte sich das Team das Ticket für die Postseason.

15. Saisontor für Stützle

Nationalspieler Tim Stützle trug indes tatkräftig zum 6:3-Sieg der Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens bei. Der 20-Jährige erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 und war damit bereits zum 15. Mal in dieser Saison erfolgreich. Damit hat er in seiner zweiten NHL-Saison den Wert von elf Toren aus der Debüt-Spielzeit längst übertroffen.

Auch Moritz Seider hatte Anteil am Erfolg seines Teams. Beim 5:3 der Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins lieferte der Deutsche seine 40. Vorlage in dieser Saison. Für die Red Wings war es nach zuvor sechs Niederlagen in Folge der erste Sieg.