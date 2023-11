Oilers reagieren auf Talfahrt: Goalie Campbell wird ins Farmteam abgeschoben

Die Edmonton Oilers haben am Dienstag auf ihre Niederlagenserie reagiert und ihren etatmäßigen Toptorhüter Jack Campbell auf die Waiverliste gesetzt, der damit am Mittwoch ins Farmteam abgeschoben werden dürfte.

Erst im Sommer 2022 hatte der aktuell in der Kritik stehende General Manager Ken Holland den heute 31-jährigen Torhüter als Free Agent verpflichtet - für satte fünf Millionen US-Dollar Jahresgehalt bis 2027. Die Erwartungen an einen Nummer-eins-Torhüter konnte der US-Amerikaner seitdem nie erfüllen. Schon in seinem ersten Jahr in Edmonton lief ihm stattdessen der eigentlich als Nummer zwei eingeplante Stuart Skinner (25) den Rang ab und kam (inklusive Play-offs) 62-mal zum Einsatz. Campbell dagegen nur 40-mal.

Oilers sparen gut eine Million Dollar

In der jungen Saison strauchelten bislang beide Keeper, Skinner kam bis dato auf einen Gegentorschnitt von 3,99 pro Partie, Campbell sogar auf 4,51 - indiskutable Werte, auch wenn eine löchrige Defensive davor ihr übriges tat. Nach der Entscheidung, Campbell auf die Waiverliste zu setzen, haben nun bis morgen um 20 Uhr (MEZ) alle anderen 31 NHL-Teams die Chance, Campbell ohne Gegenleistung zu verpflichten, was angesichts seiner Vertragsrestlaufzeit und Gehaltshöhe kaum passieren dürfte.

Bleibt Campbell in Edmonton, werden ihn die Oilers am Mittwoch ins AHL-Farmteam Bakersfield Condors senden, wo dem Torhüter sein volles NHL-Gehalt zusteht. Der Klub spart durch die Transaktion allerdings 1,15 Millionen Dollar unter dem Salary Cap ein, die für weitere mögliche personelle Wechsel eingeplant werden könnten.

Krisenduell gegen die Sharks

Bislang stehen für Edmonton, das eigentlich mit Titelambitionen in die Saison gegangenen war, nur zwei Siege aus zehn Spielen auf dem Konto. In der Nacht auf den kommenden Freitag (4.30 Uhr) treffen Leon Draisaitl & Co. indes im Krisenduell auf die historisch schlecht gestarteten San Jose Sharks, die nach elf Spielen sogar noch sieglos sind und erst einen Punkt aufzuweisen haben.