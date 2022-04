Oilers nach Shutout gegen Vegas vor Play-off-Einzug - Stützle-Doppelpack

Dank eines 4:0-Erfolgs gegen den direkten Konkurrenten Vegas Golden Knights stehen die Edmonton Oilers kurz vor dem Einzug in die Play-offs. Tim Stützle trifft und trifft. Die NHL am Sonntagmorgen.

Dank des Erfolgs gegen Vegas vor dem Play-off-Einzug: Die Edmonton Oilers. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Während Oilers-Torhüter Mike Smith (40) ein Shutout (33 Saves) gelang, brachte Verteidiger Kris Russell Edmonton im ersten Drittel in Führung. Nach torlosem Mittelabschnitt erhöhte mit Cody Ceci nach 35 Sekunden im Schlussdrittel erneut ein Abwehrspieler. Warren Foegele (46.) sowie Ryan Nugent-Hopkins mit einem Treffer in Unterzahl (56.) sorgten für den Endstand.

Ungewöhnlich: Keiner der beiden Topstars Connor McDavid und Leon Draisaitl trugen sich in die Liste der Scorer ein.

Durch den Erfolg baute das Team von Leon Draisaitl den Vorsprung auf die Golden Knights auf Platz neun der Conference auf sieben Punkte aus - bei noch sechs ausstehenden Partien.

Vegas dagegen steht ein harter Kampf insbesondere mit den Los Angeles Kings um den letzten freien Platz im Westen bevor. Das Team von Co-Trainer Marco Sturm rangiert bei gleicher Anzahl an Spielen (76) einen einzigen Punkt vor den Golden Knights auf Platz drei der Pacific Division.

Stützle trifft erneut

Tim Stützle verlängerte unterdessen seine Punkte-Serie auf acht Spiele und erzielte erneut einen Doppelpack. Beim 4:5 nach Verlängerung der Ottawa Senators gegen die Toronto Maple Leafs traf Stützle zum 1:0 und 4:3 und steht damit bei inzwischen 20 Saisontoren. In vier der vergangenen fünf Partien traf der 20-Jährige aus Viersen, davon in jedem der vergangenen drei Spiele.

Schon gegen die Detroit Red Wings war ihm am Dienstag ein Doppelpack gelungen. In den vergangenen acht Partien war er an mindestens einem Treffer der Senators beteiligt. Chancen auf die Play-offs hat Ottawa aber keine mehr.