Oilers basteln an der Defensive: Demers kommt, Skinner verlängert

Die Edmonton Oilers reagierten am Sonntag und Montag auf ihre anhaltenden Defensivprobleme mit zwei Personalien: So unterschrieb ein NHL-Veteran einen Vertrag, der etatmäßige Backup-Goalie verlängerte.

In den Tagen nach der unnötigen 3:4-Heimniederlage - trotz Draisaitl-Meilenstein - gegen Division-Schlusslicht Anaheim Ducks gaben die Edmonton Oilers zwei Personalentscheidungen bekannt. So unterschrieb Verteidiger Jason Demers einen Vertrag bis zum Saisonende. Zudem verlängerte Lokalmatador Stuart Skinner seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2026.

Ist Oilers-Fan Skinner Edmontons Lösung im Tor?

Der in Edmonton geborene Skinner, der als Oilers-Fan aufwuchs, unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2026 und verdient in den kommenden drei Spielzeiten ab 2023 pro Saison 2,6 Millionen Dollar. Der 24-jährige Keeper lief dem im Sommer für insgesamt 25 Millionen Dollar (5 Jahre, 5 Mio. Dollar pro Jahr) eigentlich als neue Nummer eins verpflichteten US-Amerikaner Jack Campbell bis dato klar den Rang ab.

Während der 30-jährige Neuzugang mit einer Fangquote von nur 87,5 Prozent und 4,04 Gegentoren pro Spiel bislang gewaltig schwächelte, agierte Skinner (91,5 Prozent Fangquote, nur 2,83 Gegentore pro Spiel) deutlich solider. Und so verwundert es nicht, dass Skinner mittlerweile schon auf 19 Saisoneinsätze blicken kann, Campbell dagegen nur auf deren 14.

Demers als Alternative für schwächelnden Bouchard

Mit der Verpflichtung des 34-jährigen Veteranen Demers legte General Manager Ken Holland derweil auch in der Verteidigung nach. Der bereits 760-fache NHL-Spieler, der früher für die San Jose Sharks, Dallas Stars, Florida Panthers und Arizona Coyotes spielte und in der vergangenen Saison 2021/22 auf neun Einsätze für KHL-Team Ak Bars Kazan gekommen war, ist indes kein echter Neuzugang. Denn der Rechtsschütze spielte bereits in der Vorbereitung für die Oilers und kam zuletzt mit einem reinen AHL-Vertrag im Oilers-Farmteam Bakersfield Condors 24-mal zum Einsatz.

Nach unterschriebenem NHL-Kontrakt gibt Demers der Abwehr von Coach Jay Woodcroft nun gerade auf der rechten Seite neue Optionen, zumal Evan Bouchard (23) nach seinem Breakout-Jahr 2021/22 (insgesamt 15 Tore und 37 Assists) derzeit - wie Campbell - ebenfalls große Probleme hat.