OHV Aurich schlägt auf dem Transfermarkt zu

Die Transferbilanz beim OHV Aurich ist auf den ersten Blick ausgeglichen. Der Handball-Drittligist hat nun seinen fünften Neuzugang präsentiert, dem stehen auch fünf Abgänge gegenüber. Doch die Kaderzusammenstellung sieht anders als im Vorjahr aus.

Neben dem dritten Torhüter Kai Ebeling und Spielmacher Balazs Molnar musste der OHV Aurich vor allem auf den Linkshänderpositionen kräftig rotieren. Ryuga Fujita und Petar Puljic haben den Klub ebenfalls verlassen, Josip Crnic ist künftig sportlicher Leiter und Trainer der zweiten Mannschaft.

Neuer Rechtsaußen wird Christopher Braun, der bei LIT 1912 II zuletzt schon Drittligaluft schnupperte und auch schon für GWD Minden II und A-H Bielefeld spielte.

Im zentralen Rückraum präsentierte man Nerdin Vunic, der vom Ligakonkurrenten TSG A-H Bielefeld nach Ostfriesland kommt. "Aurichs neuer Trainer Sven Suton hat sich um mich bemüht und mich überzeugt", sagt Vunic in einer Vereinsmitteilung.

Duo mit Zweitligaerfahrung

Ebenfalls aus Bielefeld heuert Kreisläufer Rene Mihaljevic an. Der 26-jährige Kroate spielte in seinem Heimatland vier Jahre in der 1. Liga, nahm mit Spacva Vinkovi auch am European Cup teil. In Deutschland sammelte er Erfahrung in der 2. Liga bei Emsdetten und Ferndorf.

Zweitligaerfahrung bringt auch Robin Leunissen mit. Der 23-jährige Niederländer spielte bis Februar für den TV Hüttenberg und anschließend für die HSG Nordhorn-Lingen, wurde 2023 mit den Limburg Lions niederländischer Meister.

Ein weiterer Rechtshänder für den Rückraum ist Janno Borke, der zuletzt in der A-Jugend des HSV Hamburg spielte und auch in der Reserve des Bundesligisten Erfahrungen sammelte. "Janno Borke hat uns beim Probetraining total überzeugt, hat viel Potenzial und wir freuen uns, dass er sich für den OHV entschieden hat", erklärte OHV-Geschäftsführer Thomas Grotjan.