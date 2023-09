Ohtani operiert: Erster Pitch erst 2025

Nach seiner Operation am lädierten Ellenbogen ist klar: Baseball-Star Shohei Ohtani wird für lange Zeit keinen Ball mehr werfen.

Am Dienstag wurde Ohtani am Arm operiert, das lädierte, sogenannte ulnare Seitenband versorgt, der Eingriff glückte. Nun lässt sich mehr sagen über die Ausfalldauer beim möglicherweise besten Spieler in der 154-jährigen Geschichte des professionellen Baseball-Sports; das Aus für die laufende Saison in der Major League Baseball war zuvor schon bekannt gewesen. Ende August hatte sich der Superstar verletzt, die vergangenen 15 Spiele der Los Angeles Angels hat er bereits verpasst.

Der Plan nach dem Eingriff sieht vor, dass der Japaner in der kommenden Spielzeit ausschließlich als Schlagmann ins Spiel gehen wird, als Pitcher wird man Ohtani aller Voraussicht nach erst in der Saison 2025 wieder zu Gesicht bekommen. Dies gaben sein Arbeitgeber, die Los Angeles Angels, und sein Agent bekannt.

Free Agent nach der Saison

Ohtani (29), Free Agent nach Ende dieser Saison, selbst schrieb auf seinem Instagram-Kanal, dass die Operation am Ellenbogen "sehr gut verlaufen" sei und bedankte sich für die vielen Genesungswünsche. 2024 wolle er "ohne jede Einschränkung" als Hitter wieder an den Start gehen.

Bis zu seinem Ausfall hatte Ohtani, der in seinem Heimatland den Spitznamen "Samurai mit zwei Schwertern" trägt, mit 44 Home Runs und 20 Stolen Bases als Hitter geglänzt sowie 167 Strikeouts in 132 Innings geworfen über 23 Einsätze als Starting-Pitcher.

Mit einer negativen Bilanz von 68:83-Siegen haben die Angels in der laufenden Runde keine Aussichten mehr auf eine Teilnahme an den Play-offs.