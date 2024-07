Ohne Zweifel ein "bedeutender Schritt": Kirby wechselt von Chelsea nach Brighton

Englands Nationalstürmerin Fran Kirby hat den FC Chelsea nach neun Jahren verlassen und geht künftig für Brighton auf Torejagd.

Die englische Nationalspielerin Fran Kirby wechselt nach ihrem Abschied vom FC Chelsea ablösefrei zum Ligarivalen Brighton & Hove Albion. Ihr neuer Klub vermeldete den Transfer am Donnerstagabend. Die 31-jährige Stürmerin spielte neun Jahre lang für den Londoner Klub, erzielte in 205 Spielen 115 Tore für die Blues und holte zahlreiche Titel mit dem Klub - darunter allein sieben Meistertitel in der Women's Super League.

Kirby bringt zudem die Erfahrung von 72 Länderspielen für England mit an die Südküste, in denen sie 19 Tore sammelte. Auf dem Weg zum Titelgewinn bei der Europameisterschaft 2022 stand sie in jedem Spiel in der Startelf der "Lionesses", die WM im vergangenen Sommer in Australien und Neuseeland verpasste sie indes wegen einer Knie-Operation. "Wir freuen uns sehr, Fran im Verein willkommen zu heißen", sagte Brightons Geschäftsführerin für Frauen- und Mädchenfußball, Zoe Johnson, bei der Bekanntgabe des Transfers.

"Eine der höchstdekorierten englischen Fußballerinnen"

Kirby komme als "eine der höchstdekorierten englischen Fußballerinnen aller Zeiten, die eine wesentliche Rolle bei Chelseas jüngster Dominanz gespielt hat sowie auch auf der internationalen Bühne als wichtige Kraft bei Englands EM-Triumph".

Brighton hat offenbar viel vor mit Kirby in seinen Reihen. "Ihre Erfahrung auf dem Spielfeld wird genauso wichtig sein wie abseits des Platzes und wir haben keinen Zweifel daran, dass sie uns helfen wird, einen bedeutenden Schritt in Richtung unserer langfristigen Ziele zu machen", fügte Johnson hinzu.

Chelsea in neuem Gewand

Stürmerin Kirby kommt als "PFA Women's Players' Player of the Year" der Jahre 2018 und 2021 nach Brighton, das die vergangene Saison als Tabellenneunter in der WSL abschloss - mit 36 Punkten Rückstand auf Meister Chelsea.

Ihr bisheriger Arbeitgeber hatte erst tags zuvor die deutsche Ex-Nationalspielerin Melanie Leupolz (30) an Real Madrid verloren. Mit der Französin Sonia Bompastor bekommt Chelsea zur neuen Saison auch eine neue Trainerin, die das Erbe der höchst erfolgreichen Emma Hayes antritt. Hayes trainiert künftig die US-Frauen.