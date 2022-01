Ohne zu spielen: Deutschland verpasst ATP-Cup-Halbfinale

Schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen Kanada steht fest, dass die deutschen Tennis-Herren beim ATP Cup in Sydney das Halbfinale verpasst haben.

Weil Großbritannien gegen die USA am Donnerstag mit 2:1 gewann, haben Alexander Zverev und Co. unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Kanada keine Chance mehr, die Gruppe C als Erster abzuschließen. Die Begegnung gegen Kanada begann am späten Nachmittag (Ortszeit).

Gewinnt Deutschland gegen Kanada, steht Großbritannien im Halbfinale. Gelingt den Kanadiern ihr zweiter Sieg, kämpfen sie am Samstag um den Einzug ins Finale. Deutschland hatte zum Auftakt gegen Großbritannien verloren, danach gegen die USA gewonnen. Selbst im Falle eines Sieges gegen Kanada würde der direkte Vergleich mit Großbritannien aber gegen Deutschland sprechen.