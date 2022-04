Ohne Witsel und Kobel in München: BVB-Personalsorgen wachsen

Borussia Dortmund fordert am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den FC Bayern München heraus - muss aber auf zwei weitere Stammspieler verzichten.

Das ohnehin schon dicht gefüllte Lazarett des BVB bekam vor dem Duell mit dem FC Bayern nochmal zwei weitere Patienten: Stammtorhüter Gregor Kobel steht Cheftrainer Marco Rose aufgrund einer Bänderverletzung im Sprunggelenk nicht zur Verfügung - womöglich auch für die Zeit nach dem Bayern-Spiel. "Die wird schon die eine oder andere Woche dauern", sagte der BVB-Coach zur voraussichtlichen Ausfallzeit. Außerdem muss Axel Witsel, der beim furiosen 6:1 gegen Wolfsburg noch als Torschütze in Erscheinung getreten war, pausieren. Der Belgier kämpft mit einem Infekt und muss Antibiotikum nehmen.

Immerhin: Guerreiro kehrt zurück

Fraglich sind zudem Dan-Axel Zagadou und Marius Wolf, deren Einsatzfähigkeit erst kurz vorher feststeht. "Wir hoffen, dass es bei beiden funktionieren kann", so Rose, der ansonsten auch weiterhin auf eine Vielzahl von etablierten Kräften verzichten muss, darunter Mahmoud Dahoud (Schulterverletzung), Mats Hummels (Muskelverletzung im Oberschenkel), Donyell Malen (Sehnenprobleme), Thomas Meunier (Sehnenriss) und Giovanni Reyna (Muskel- und Sehnenverletzung im Oberschenkel). Immerhin kann Rose wieder auf Raphael Guerreiro für das Auswärtsspiel in München zurückgreifen.

Mit welchen Erwartungen die Partie zwischen dem Zweiten BVB und dem Ersten Bayern, der ausgerechnet in diesem Spiel die zehnte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach bringen kann, verbunden ist, weiß der BVB-Coach. "Ein wichtiges Spiel, ein Klassiker. Volles Haus, es geht um Renommee. Ein Sieg in München tut immer gut, kann immer was mit einer Mannschaft machen", sagt der gebürtige Leipziger, der natürlich nichts dagegen hätte, wenn die Münchner Meisterfeier nach dem Spiel ausfallen müsste: "Wir wollen versuchen, das zu verhindern. Dafür brauchen wir eine Topleistung."

Es macht wenig Sinn, sich nur auf das Verteidigen zu konzentrieren. Marco Rose

Und auch wenn sein Team personell stark gebeutelt ist, traut Rose dem BVB durchaus eine solche zu - er weiß auch wie, trotz aller "Offensivpower", die der Rekordmeister am Samstag aufbringen dürfte: "Es macht wenig Sinn, sich nur auf das Verteidigen zu konzentrieren. Wir wollen schon versuchen, unser Spiel auf dem Platz zu bringen. Ich traue uns das zu."