Ohne weitere Drei - Bayer enttäuscht auch im Geheimtest

Bayer 04 hat seine Vorbereitung auf die neue Saison mit einer 0:1-Niederlage gegen Viktoria Köln beendet. Bei dem Geheimtest musste Trainer Gerardo Seoane neben den bekannten Ausfällen auf drei weitere Akteure verzichten und eine mäßige Leistung seiner Mannschaft zur Kenntnis nehmen.

Es war der passende Abschluss einer misslungenen Vorbereitung. Im äußerst kurzfristig angesetzten Testspiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln wusste die Werkself wie schon in den beiden Partien in der vergangenen Woche (1:5 gegen Utrecht; 3:1 gegen Oberhausen) nicht zu überzeugen und unterlag 0:1. Die Partie, von der Bayer 04 nur das Ergebnis und den Torschützen kommunizierte, fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Bayer verschlief die Anfangsphase. Und bis auf ein zwischenzeitliche Druckphase in der ersten Hälfte, in der die Werkself mal wieder die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermissen ließ, enttäuschte das Team des neuen Trainers Gerardo Seoane erneut. Von einer Normalform ist Bayer 04 drei Tage vor dem DFB-Pokalspiel bei Lok Leipzig und zehn Tage vor dem Bundesligastart bei Union Berlin noch weit entfernt.

Gegen die Viktoria, die bereits zwei Meisterschaftsspiele absolviert hat, probierte Seoane eine mögliche Startelf für das Leipzig-Spiel aus - so weit es die Personallage ermöglichte. So fehlten in der Startformation neben den beiden Innenverteidigern Edmond Tapsoba (Syndesmoseriss) und dem im Pokal noch Rot-gesperrten Jonathan Tah sowie Mittelstürmer Lucas Alario (Muskelfaserriss in den Adduktoren) , Verteidiger Timothy Fosu-Mensah (Kreuzbandriss) und Angreifer Paulinho (Olympia-Teilnahme mit Brasilien) auch noch ein für Samstag eingeplantes Trio.

Seoane musste auf Mittelstürmer Patrik Schick (persönliche Gründe) sowie den neuen Linksverteidiger Mitchel Bakker und Sechser Julian Baumgartlinger (beide muskuläre Probleme) verzichten. In Leipzig könnten alle drei Profis wieder zur Verfügung stehen.

Wie Leverkusens Startelf im Pokal aussehen könnte

Angesichts der Personallage war Leverkusens Startelf (Hradecky - Frimpong, Kossounou, Retsos, Sinkgraven - Aranguiz, Demirbay - Diaby, Wirtz, Amiri - Pohjanpalo) als eine mögliche für das Pokalspiel einzuordnen. Wobei Bakker, falls einsatzfähig, und Schick in dieser Daley Sinkgraven und Joel Pohjanpalo verdrängen würden.

Bayer kassierte bereits in der 4. Minute den spielentscheidenden Treffer durch Federico Palacios. In der Halbzeit wechselte Seoane in größerem Rahmen durch. Bemerkenswert, dass Nadiem Amiri als einrückender Außenstürmer in der Leverkusener Anfangsformation stand, nachdem der deutsche Olympia-Teilnehmer erst seit vergangener Woche wieder in Leverkusen weilt. Dafür musste Rechtsaußen Karim Bellarabi auf der Ersatzbank Platz nehmen.