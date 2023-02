Ohne vier: Kein Profi-Keeper beim Gladbach-Training

Die Vorbereitung auf die Partie gegen den SC Freiburg läuft bei Borussia Mönchengladbach nicht ideal. Am Dienstag fehlten gleich vier Torhüter - der Nachwuchs half aus.

Mit einer rund 90-minütigen Einheit startete Gladbach am Dienstag in die Vorbereitung auf die Partie am kommenden Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Allerdings fehlten dabei sämtliche etatmäßigen Keeper auf dem Rasen.

Trainer Daniel Farke musste neben Stammkeeper Jonas Omlin (Zerrung) auch auf die Ersatz-Torhüter Jan Olschowsky (Daumenverletzung und Magen-Darm-Grippe) und Tobias Sippel (Schlag aufs Knie) verzichten. Zudem war auch noch Regionalligakeeper Max Brüll (Oberschenkelprobleme) nicht dabei.

So durften sich der 20-jährige Ben Zich und der erst 16-jährige Tiago Pereira Cardoso bei den Profis in der Einheit beweisen. "Es ist natürlich keine ideale Situation, wenn gleich vier Torhüter gleichzeitig ausfallen. Wir sind aber guter Dinge, dass Jan Olschowsky und Tobi Sippel spätestens am Donnerstag zurückkehren werden", gab sich Farke gelassen.

Selbst ein Einsatz von Omlin am Wochenende gegen den Sport-Club ist noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Der Schweizer hatte sich am vergangenen Freitag beim 0:4 beim FSV Mainz 05 verletzt und musste gegen Sippel ausgetauscht werden.

Zudem absolvierte Marcus Thuram nur eine individuelle Einheit, da er an Wadenproblemen litt. "Wir hoffen, dass es bis morgen besser ist und er wieder mehr belastet und vielleicht sogar schon wieder mit der Mannschaft trainieren kann", zeigt sich Farke auch bei seinem Stürmer optimistisch. Insgesamt vier Trainingseinheiten sind bis zum Spiel am Samstag noch vorgesehen.