Ohne van de Beek: Eintracht nominiert Conference-League-Kader

Eintracht Frankfurt hat sein Aufgebot für die K.-o.-Runde der Europa Conference League präsentiert. Wie schon im Spätsommer fehlt dabei ein prominenter Name.

Beim so enttäuschenden 0:2 gegen den 1. FC Köln saß er über die komplette Spielzeit draußen, und so überraschte die Nachricht am Montag nicht mehr allzu sehr: Donny van de Beek wird für Eintracht Frankfurt nicht in der laufenden Saison der Europa Conference League auflaufen.

Die Leihgabe von Manchester United fehlt im 24-köpfigen Aufgebot, das die SGE am Montag verkündete. Nachdem Paxten Aaronson, Jens Petter Hauge, Kristijan Jakic und Jessic Ngankam den Klub im Winter verlassen haben, waren zwar an sich genügend neue Plätze freigeworden.

Auswahl im zentralen Mittelfeld größer

Aber die UEFA-Regularien erlauben es, nur drei neue Akteure nachzumelden. Die Wahl fiel auf die Neuzugänge Sasa Kalajdzic und Hugo Ekitiké sowie auf Philipp Max, der im Spätsommer nach einem Formtief überraschend nicht für die Gruppenphase berücksichtigt worden war.

Das Trio wurde also van de Beek (kicker-Note 4,33) vorgezogen, zum einen aus Leistungsgründen, zum anderen, weil sich die Auswahl im zentralen Mittelfeld (Skhiri, Larsson, Götze, Dina Ebimbe, Rode) deutlich größer darstellt als etwa links hinten (Nkounkou) oder ganz vorne (Marmoush).

Am 15. Februar (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert die Eintracht in den Play-offs zur K.-o.-Runde bei Royale Union Saint-Gilloise, ehe sie am 22. Februar die Belgier zu Hause empfängt.