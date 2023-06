Ohne Übersetzungsfehler: Lee bleibt in Mainz

Bis 2024 lief der bisherige Vertrag von Jae-Sung Lee (30) beim 1. FSV Mainz 05, doch der Wunsch zu verlängern war bei beiden Parteien vorhanden. Nun einigten sie sich auf ein Arbeitspapier, das bis Juni 2026 gültig ist.

"Lost in translation passiert manchmal", sagte der Mainzer Trainer Bo Svensson Anfang Januar. "Das merke ich auch, wenn ich manchmal amerikanische Filme mit dänischem Untertitel sehe." Dabei ging es aber nicht um etwas Nebensächliches, sondern um die Zukunft einer seiner Stammspieler: Jae-Sung Lee hatte kurz vor Silvester in seinem persönlichen Blog auf Koreanisch den Wunsch geäußert, "noch einmal in einem anderen Umfeld zu wachsen, sei es in einem anderen europäischen Land oder in Deutschland". Er sei "ein Mensch, der immer auf der Suche nach Veränderung ist".

Als Medien diese Äußerungen aufgriffen, fühlte sich Lee falsch verstanden, falsch übersetzt. Dennoch blieb in der Folge monatelang alles offen - bis zu diesem Dienstag. Am späten Vormittag gab Mainz die Verlängerung des Vertrags mit Lee um zwei Jahre bis 2026 bekannt. Damit schlagen die Rheinhessen aller Voraussicht nach auch die Gelegenheit aus, mit einem Transfer in diesem Sommer Kasse zu machen.

"Er hat sich mit seiner Spielintelligenz, seiner Torgefahr und mit seiner Kämpfermentalität nicht nur zum absoluten Stammspieler entwickelt, sondern auch in die Herzen der Mainzer Fans gespielt", sagte 05-Sportvorstand Christian Heidel. 2021 war Lee ablösefrei von Holstein Kiel gekommen, wo er als Unterschiedsspieler omnipräsent im Offensivspiel der Störche gewirbelt hatte.

Er ist ein unheimlich feiner Mensch. Bo Svensson über Jae-Sung Lee

Mit einem durchwachsenen Jahr Anlaufzeit trumpfte der Südkoreaner auch in der Bundesliga auf. 2022/23 sammelte er sieben Tore und sechs Assists in 34 Spielen - bei einer sehr soliden kicker-Note von 3,29. Gerade Ende Januar und im Februar befand sich der linke Mittelfeldspieler in Galaform, traf fünfmal in sechs Spielen.

"Jae-Sung hat in den vergangenen zwei Jahren bewiesen, was für ein wichtiger Spieler er für uns ist. Er verkörpert unsere 05-Tugenden durch und durch, kämpft und läuft bis zum Umfallen, hilft der Mannschaft zudem immens mit seiner Kreativität auf dem Platz", schwärmt Svensson. "Ich kenne außerdem niemanden, der Jae-Sung nicht mag, er ist ein unheimlich feiner Mensch."

Und Lee selbst? "Es hat mich sehr gefreut, als Mainz 05 mit dem Wunsch auf Vertragsverlängerung auf mich zu kam. Ich fühle mich hier sehr wohl, freue mich, auch die nächsten drei Jahre 05er zu sein und für die tollen Fans hier zu spielen", ließ sich der 30-Jährige - diesmal ohne Übersetzungsfehler - zitieren.