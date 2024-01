Ohne Trainer: TBV Lemgo Lippe in Wintervorbereitung gestartet

Am Donnerstag haben sich die Bundesliga-Handballer des TBV Lemgo Lippe zum Start der Wintervorbereitung zur ersten Trainingseinheit in der Phoenix Contact-Arena getroffen. Der Trainer fehlte.

Neben den fünf EM-Teilnehmern Bobby Schagen, Niels Versteijnen, Thomas Houtepen, Lukas Hutecek und Samuel Zehnder fehlte zum Auftakt am gestrigen Donnerstag (11. Januar) auch Cheftrainer Florian Kehrmann (krank). Ein individuelles Programm absolvieren musste TBV-Kreisläufer Jan Brosch, welcher nach leichten Knieproblemen zunächst vorsichtig an das Mannschafstraining herangeführt wird.

Mit über 560 abgenommenen Karten hat sich der VfL Herford den Sieg beim letztjährigen TBV-Vereinswettbewerb gesichert und dabei ein Freundschaftsspiel gegen das Bundesliga-Team gewonnen. Dieses wird nun im Rahmen der Wintervorbereitung ausgetragen. Am 19. Januar werden Florian Kehrmann und sein Team zu Gast in der Sporthalle des Friedrichs-Gymnasiums in Herford sein und gegen Landesligist VfL Herford spielen. Anwurf der Begegnung ist um 19 Uhr.

Beim Winter Camp 2024 trifft der lippische Handball-Bundesligist vom 26. bis zum 28. Januar auf die dänischen Erstligisten Skanderborg Handbold, TTH Holstebro und Ribe-Esbjerg. Zudem nehmen die beiden Liga-Konkurrenten Bergischer HC und der VfL Gummersbach teil.

Am Freitag (26. Januar, 19 Uhr) trifft der TBV in Herzebrock auf Skanderborg. Einen Tag später geht es in Schloß Holte gegen TTH Holstebro weiter (27. Januar, 17 Uhr). Am Finaltag (28. Januar) haben Fans ab 12 Uhr die Möglichkeit alle teilnehmenden Teams in Verl zu erleben. Den Anfang macht um 12 Uhr die Begegnung des TBV gegen Ribe-Esbjerg, weiter geht es um 14 Uhr mit dem Duell des VfL Gummersbach gegen TTH Holstebro, zum Abschluss trifft der BHC auf Skanderborg (16 Uhr).

Ein letztes Testspiel absolvieren die Lemgoer schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 31. Januar gegen den Zweitligisten VfL Eintracht Hagen, ehe die Lipper am 8. Februar mit einem Auswärtsspiel beim HC Erlangen wieder in den Liga-Alltag starten.