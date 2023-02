Ohne Torwart und Torgarant: Real fehlen Stammkräfte bei der Klub-WM

Wenn Real Madrid als amtierender Champions-League-Sieger an diesem Mittwoch in die alljährliche Klub-WM einsteigt, dann fehlen den Königlichen zwei wichtige Profis.

Der ägyptische Top-Klub Al-Ahly Kairo hat sich im Viertefinale der Klub-Weltmeisterschaft knapp mit 1:0 gegen die Seattle Sounders, den Gewinner der CONCACAF Champions League, durchgesetzt. Die Belohnung dafür: Das Team um den erst in der 88. Minute erfolgreichen Torschützen Mohamed Magdy Morsy trifft im bevorstehenden Halbfinale am Mittwochabend (20 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Real Madrid.

Ein absolutes Highlight für die Ägypter, auch wenn dem amtierenden Champion der UEFA Champions League zwei große Säulen weggebrochen sind. Denn sowohl Stammtorwart Thibaut Courtois als auch Star-Stürmer Karim Benzema (jeweils Oberschenkel) fehlen im Kader der Blancos - im Übrigen genauso wie Eder Militao, Ferland Mendy, Eden Hazard und Lucas Vazquez (hier geht's zum Kader).

Benzemas anhaltende Probleme

Während sich der belgische Keeper Courtois die Verletzung vor dem jüngsten Ausrutscher in La Liga bei RCD Mallorca (0:1) zugezogen hat und vom ukrainischen Ersatzmann Andriy Lunin vertreten wurde, schlägt sich Benezema schon seit Monaten mit Oberschenkelproblemen herum. Der Torgarant verpasste deswegen auch die WM in Katar mit Frankreich und kommt so in dieser Saison erst auf vier CL-Einsätze (kein Tor) sowie zwölf Partien im spanischen Oberhaus (neun Treffer).

Mit dabei sind dafür andere Größen wie die beiden deutschen Spieler Toni Kroos und Antonio Rüdiger, Luka Modric oder auch der aktuell oft angefeindete Vinicius Junior. Auf Mallorca haben die Provokationen gegen Reals Brasilianer ein neues Niveau erreicht.

Im zweiten Halbfinale der in Marokko steigenden Klub-WM 2023 stehen sich übrigens der brasilianische Klub Flamengo Rio de Janeiro und Al-Hilal aus Saudi-Arabien gegenüber. Der Klub aus Riad hat sich im Viertelfinale mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen den marokkanischen Vertreter Wydad Casablanca behauptet - zwei Gelb-Rote Karten bei diesem Duell inklusive.

