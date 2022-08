Ohne satte Spieler läuft's bei Carl Zeiss Jena besser

Der FC Carl Zeiss Jena ist gut aus den Startlöchern gekommen. Warum es beim Traditionsverein aus Thüringen so gut läuft, hat auch mit einer veränderten Altersstruktur zu tun.

Der Traumstart für den FC Carl Zeiss Jena ist perfekt. Mit dem 2:0-Sieg beim BFC Dynamo etablierte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Patz mit zehn Punkten als Tabellenzweiter und erster Verfolger des Berliner AK.

Bereits zum Ende der Vorsaison hatten die Thüringer den Ost-Klassiker beim BFC gewonnen. Auch diesmal imponierte die Art und Weise, wie man in Berlin-Hohenschönhausen gewinnen konnte. "Wir haben alles umgesetzt, was wir vorhatten. Man darf eines nicht vergessen: Wir haben hier beim Vorjahresmeister gewonnen, der alles andere als Laufkundschaft ist", sagt Zeiss-Coach Patz.

Die Gründe für den guten Start liegen in der veränderten Mentalität der Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr. Die Zeiss-Elf präsentiert sich bissig, hungrig, was an der veränderten Altersstruktur liegt. Satte Profis findet man keine mehr im Aufgebot, stattdessen hat Patz mit Sportchef Tobias Werner viele junge Wilde verpflichtet, die nun zu einer Einheit zusammenwachsen. Dazu kommt, dass Akteure wie Marcel Hoppe, die im Vorjahr noch gar nicht in Erscheinung traten, nun plötzlich mit starken Leistungen glänzen.

Wir haben von der ersten Minute an super Fußball gezeigt. Jan Dahlke, Stürmer von Carl Zeiss Jena

Einer, der gut einschlug, ist Angreifer Jan Dahlke. Der 24-Jährige kam von Preußen Münster, erzielte beim Sieg in Berlin schon seinen zweiten Saisontreffer. "Das war unser bislang bestes Spiel. Wir haben von der ersten Minute an super Fußball gezeigt", sagte er.

Den tollen Saisonbeginn will man in Jena nicht überbewerten, nicht in Aufstiegsträume verfallen. Man geht den Weg der kleinen Schritte, hat dieses Spieljahr als Übergangsjahr ausgerufen. Wenn die Formkurve aber weiter so steil nach oben zeigt, könnten die Thüringer ein Wörtchen um den Titel mit- sprechen.

Der Auftritt beim BFC war jedenfalls schon im Stile einer Spitzenmannschaft.