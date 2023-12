Ohne Regionalliga-Einsatz: Heveling verlässt Bocholt

Youngster Dustin Heveling verlässt den 1. FC Bocholt in der Winterpause. Der 19-Jährige schließt sich dem Landesligisten Sportfreunde 97/30 Lowick an, für den er auch schon in der Jugend viele Jahre auflief. Sein ursprünglich bis 2025 laufender Vertrag am Hünting wird aufgelöst. Heveling schaffte im Sommer den Sprung aus der U-19-Niederrheinliga-Mannschaft des 1. FCB in den Regionalliga-Kader, brachte es aber auf keinen Pflichtspiel-Einsatz bei den Profis. Zuletzt spielte der Defensivmann ausschließlich in der 2. Mannschaft in der Kreisliga A.