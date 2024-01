Ohne Reese und Zeefuik: Hertha legt los

Ohne Top-Spieler Fabian Reese (26) hat Hertha BSC am Mittwoch das Arbeitsjahr 2024 eröffnet. Dem Linksaußen machen weiterhin die Folgen seiner Corona-Infektion zu schaffen.

Passübungen standen im Mittelpunkt, ehe Pal Dardai zum ersten Trainingsspiel im neuen Jahr bat. Beim Neun-gegen-Neun sorgte Florian Niederlechner für den ersten Treffer. Mittendrin: Palko Dardai, der wegen einer Syndesmoseverletzung seit Mitte September ausgefallen war. Auch Linus Gechter, den im Dezember ein Muskelfaserriss gebremst hatte, absolvierte das volle Programm. Noch nicht im Teamtraining sind derweil die langzeitverletzten Jeremy Dudziak (Fußverletzung), Bence Dardai (Sprunggelenksverletzung), Ibrahim Maza (Meniskus-OP) und Agustin Rogel (Knie-OP), die am Mittwoch allesamt individuell arbeiteten. Dudziak soll in den nächsten Tagen zur Mannschaft stoßen, bei den anderen drei Profis dauert es vermutlich noch etwas länger. Wer zum Reise-Tross gehört, der am Sonntag ins einwöchige Trainingslager nach Alicante (Spanien) aufbricht, will Coach Dardai am Donnerstag entscheiden. Fliegt Bence Dardai nicht mit, soll für ihn ein Jugendspieler nominiert werden.

Reeses Blutwerte noch nicht in Ordnung

In der Kabine arbeitete am Mittwoch derweil Deyovaisio Zeefuik (nach Infekt), während Fabian Reese komplett aussetzte. Der Ex-Kieler, in dieser Saison bisher der auffälligste Spieler beim Zweitliga-Siebten, hatte das letzte Spiel im Kalenderjahr 2023 (0:0 gegen Osnabrück) wegen einer Corona-Infektion verpasst. Da seine Blutwerte dem Vernehmen nach immer noch nicht gänzlich in Ordnung sind, pausiert Reese noch. Auch wenn mehrere Bundesligisten den Berliner Neuzugang mit Interesse verfolgen, ist ein Abschied im Winter aktuell weder für den Klub noch für den Spieler ein Thema.

Intern ist die Stoßrichtung klar: Sollte Hertha den Wiederaufstieg verpassen, ist man im Sommer gesprächsbereit - diese Zusage hat Reese (Vertrag bis 2026 ohne Ausstiegsklausel) bereits vor längerer Zeit vom Klub erhalten. Wechselkandidaten in der laufenden Wintertransferperiode sind Myziane Maolida, Kelian Nsona und Anderson Lucoqui. Ein Neuzugang ist nur finanzierbar, wenn zuvor jemand geht. Bedarf hat Hertha auf der Sechs und auf dem rechten Flügel. Das erste Testspiel steht am Samstag (14 Uhr, Amateurstadion) gegen Drittligist Erzgebirge Aue auf dem Plan. Im Spanien-Camp testen die Berliner gegen KV Mechelen (10. Januar, 15 Uhr) und Glasgow Rangers (13. Januar, 16 Uhr).