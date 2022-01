Ohne Olympia-Stützen: München glaubt an CHL-Finale

Corona-Absagen fast wie am Fließband - dann auch noch der Ärger um die Abstellung der Olympia-Teilnehmer. Trotz der Störfaktoren will der EHC Red Bull München ins Endspiel der Champions League einziehen. Kann das überhaupt gelingen?

Jetzt aber wirklich! Der EHC Red Bull München will sich nach mehreren coronabedingten Absagen nun tatsächlich den Traum vom Champions-League-Finale erfüllen. Ohne seine so wichtigen sechs Olympia-Starter hob der dreimalige Eishockey-Meister am Montag mit Flug SR 8792 nach Finnland ab. In der K.o.-Partie am Dienstag (18.00 Uhr) gegen den 17-maligen finnischen Champion Tappara Tampere wollen die Münchner zum zweiten Mal ins Endspiel der Königsklasse einziehen.

Mauer: "Klar wird's nicht leichter, weil uns gute Jungs fehlen

"Klar wird's nicht leichter, weil uns gute Jungs fehlen. Wir haben aber schon sehr oft Spiele gewonnen mit wenig Mann und ich denke, das ist durchaus möglich, wenn wir alle zusammenhalten und unser Spiel durchziehen", sagte Stürmer Frank Mauer.

"Wir haben ein junges Team voller Energie", versicherte Trainer Don Jackson, der 2019 schon einmal mit dem EHC sensationell ins Finale eingezogen war. Frölunda HC aus Göteborg erwies sich damals aber als zu stark. "Wir haben genug Spieler, um zu gewinnen und freuen uns auf die große Herausforderung", sagte Jackson und warnte vor den läuferisch hervorragenden Finnen: "Wir dürfen sie nicht auf Touren kommen lassen."

Weg zur Austragung glich einer Corona-Odyssee

Der Weg zur Austragung glich einer Corona-Odyssee. Denn eigentlich hätte schon am 4. Januar das Halbfinal-Hinspiel in München stattfinden sollen. Dann legte ein Corona-Ausbruch aber Jacksons Mannschaft lahm. Anschließend wurde auch das Rückspiel abgeblasen, ehe das Halbfinale der Münchner auf eine Partie eingedampft wurde. Dann sollte der Showdown am 25. Januar über die Bühne gehen, ehe Tampere das Coronavirus ausbremste.

Nun soll also am Dienstag, so die Hoffnung, das K.o.-Duell ohne Störfaktoren ausgetragen werden. Ein Finalist steht längst fest: Der schwedische Vizemeister von Rögle BK aus Ängelholm richtet am 1. März das Endspiel aus. "Das ist ein besonderer Ansporn für alle Jungs. Das Gefühl war geil, als wir ins Finale eingezogen sind", erinnerte Angreifer Maximilian Kastner an die Traumreise 2019. "Das Gefühl will ich noch mal haben."

Selbst mit seinen Olympia-Startern wäre das Aufeinandertreffen mit den Finnen eine XXL-Hürde für den EHC - ohne sie wird die Aufgabe noch extremer. "Jetzt wollen wir es natürlich auch ins Endspiel schaffen, auch wenn es unglaublich schwer wird", sagte Justin Schütz, der mit seinem Overtime-Treffer gegen Lukko Rauma aus Finnland im Viertelfinalrückspiel der Matchwinner gewesen war.

Olympia-Sextett fehlt

Coach Jackson fehlt sein deutsches Olympia-Quintett Danny aus den Birken, Konrad Abeltshauser, Yasin Ehliz, Patrick Hager und Frederik Tiffels. Zudem ist Ben Street nicht dabei, der im Peking-Aufgebot der Kanadier steht. Die Münchner hatten natürlich gehofft, ihre Nationalspieler erst nach dem Halbfinale für Peking abstellen zu müssen. Ein Entgegenkommen gab es aber nicht.

Vielleicht hilft auch eine kleine Portion Trotz wegen der fehlenden Teamkollegen. "Wir werden alles probieren, den Titel noch zu holen", verkündete Verteidiger Yannic Seidenberg, der schon 2019 beim erstmaligen Finaleinzug dabei gewesen war.