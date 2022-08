Ohne Nazarov und Taffertshofer: Rosts Taktikwechsel greift

Auf die 1:5-Klatsche gegen Wiesbaden zeigte Aue in Saarbrücken eine Reaktion. Dabei ging Trainer Timo Rost ins Risiko: Er rotierte durch und verordnete seinem Team eine defensivere Grundausrichtung.

Nach zwei Niederlagen in Serie (0:1 in Mannheim, 1:5 gegen Wiesbaden) holte Erzgebirge Aue im Gastspiel beim 1. FC Saarbrücken den dritten Punkt in der noch jungen Saison. Um die Wende zu schaffen, ging Neu-Trainer Timo Rost im Saarland ins Risiko: Er tauschte insgesamt siebenmal. Unter anderem nahmen Kapitän Dimitrij Nazarov und Ulrich Taffertshofer nur auf der Bank Platz. Während der Angreifer eingewechselt wurde, blieb der Mittelfeldspieler ohne Einsatz. "Wir wollten ein anderes Gesicht zeigen als zuvor gegen Wiesbaden und weg davon kommen, auf Ballbesitz zu setzen, der in der nicht gefährlichen Zone stattfindet, denn das ist nicht zielführend", so Rost gegenüber "Tag24".

Vor dem Tor fehlt noch die Überzeugung

Dieser Taktik fiel dann eben auch Nazarov zum Opfer. Am Ende behielt der Coach mit der Rotation und dem Wechsel zur defensiven Grundausrichtung aber Recht: Aue verteidigte leidenschaftlich und erkämpfte sich einen Zähler. Ein Erfolg wäre anhand der Chancen aber auch nicht unverdient gewesen: Zwar hatte der FCS viel mehr Spielanteile, gefährlicher waren aber die Veilchen. "Uns fehlte etwas die Überzeugung. Wir hatten Möglichkeiten, müssen dort aber noch die paar Prozente herauskitzeln, um den Ball über die Linie zu drücken", so Alexander Sorge in einem vereinseigenen Interview nach der Partie.

Defensive Stabilität gibt Hoffnung für das Derby

Obwohl das Team den ersten Saisonsieg verpasste, überwog die Freude über den Punktgewinn und das erste Spiel ohne Gegentor. Dennoch richtete sich der Blick fast direkt nach dem Abpfiff auf das Sachsenderby gegen Dynamo Dresden: "Mit der Stabilität, die wir gezeigt haben, wollen wir es angehen", erklärte der 29-Jährige.

Dass sich Aue am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) im Derby erneut auf die defensive Stabilität konzentriert, ist sehr wahrscheinlich. Ob Rost dann wieder auf seine erfahrenen Akteure zurückgreift, ist allerdings fraglich. Denn das Remis gegen die ungeschlagenen Saarländer verdeutlichte, dass die vermeintlichen Leistungsträger ersetzbar sind.