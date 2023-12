Ohne Mikler, mit drei Bundesliga-Spielern: Ungarn gibt vorläufigen EM-Kader bekannt

In knapp einem Monat beginnt die Handball-EM 2024 der Männer in Deutschland und die qualifizierten Teams gehen in die finale Phase ihre Vorbereitungen. So auch Ungarn. 32 Tage vor dem Startschuss des Turniers hat Chema Rodriguez einen 25-Spieler-Kader bekannt gegeben mit dem der Cheftrainer in die EM-Vorbereitung startet, wie die ungarische Nemzetisport berichtet. Während drei Bundesligaspieler in der Vorauswahl vertreten sind, steht Torwart-Routinier Mikler Roland dabei nicht im Kader.

Ungarn geht mit 25 Spielern in die EM-Vorbereitung. Ingrid Anderson-Jensen