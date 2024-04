Ohne Mikkel Hansen: Dänemark nominiert Kader für Olympia-Vorbereitung

Dänemarks Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen hat seinen Kader für die Olympia-Vorbereitung im Mai nominiert: Superstar Mikkel Hansen fehlt ebenso wie einige andere Leistungsträger.

Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen hat 18 Spieler ausgewählt, die im Mai die Test-Länderspiele gegen Norwegen und Kroatien bestreiten sollen. Der ehemalige Coach der Rhein-Neckar Löwen will einige Optionen für Olympia testen. Bei den Spielen in Paris darf er nur 14 Akteure auf den Spielberichtsbogen schreiben. Aus der Handball-Bundesliga sind neun Profis nominiert.

Einige Leistungsträger fehlen

Zwei der Spieler, die mit Dänemark bei der Handball-EM im Januar Silber geholt haben, aber nicht im aktuellen Aufgebot stehen, sind Superstar Mikkel Hansen, der sich erst kürzlich von einer Leistenverletzung erholt hat, und Abwehrspezialist Henrik Møllgaard.

Jacobsen will nicht riskieren, sie zu überlasten: "Mikkel ist im Moment noch nicht bereit für eine Woche Nationalmannschaftstraining. Er muss erst noch mehr spielen und Aalborg hat danach auch noch einige schwierige und harte Spiele." Aalborg kämpft in den Playoffs in Dänemark um die Meisterschaft und steht im Viertelfinale der Champions League.

Es fehlen weitere prominente Namen wie Hans Lindberg (Füchse Berlin) oder Johan Hansen (SG Flensburg-Handewitt). Der 23-jährige Oskar Vind von GOG hat den Vorzug gegenüber Hansen bekommen. "Oskar Vind ist jemand, an den wir für die Zukunft glauben. (...) Er hat eine schwierige Zeit hinter sich, hat aber in letzter Zeit gut für GOG gespielt, und Johan hat eine ähnlich schwierige Zeit in Flensburg hinter sich", wird Nikolaj Jacobsen von TV2 zitiert. Der 43-jährige Lindberg wird, ähnlich wie Mikkel Hansen und Møllgaard, geschont.

Testspiele gegen Norwegen und Kroatien

Das dänische Team wird sich am 6. Mai treffen und am darauf folgenden Samstag in Oslo gegen Olympia-Vorrundengegner Norwegen und am Sonntag gegen Kroatien spielen. Aus Sicht von Nikolaj Jacobsen sind das zwei Härtetests gegen Teams, die er bei den Olympischen Spielen als Medaillenkandidaten sieht.

Kader Dänemark

Torhüter:

Niklas Landin, Aalborg Håndbold

Emil Nielsen, FC Barcelona

Außen:

Magnus Landin, THW Kiel

Emil Jakobsen, SG Flensburg-Handewitt

Niclas Kirkeløkke, Rhein-Neckar Löwen

Oskar Vind, GOG

Kreisläufer:

Magnus Saugstrup, SC Magdeburg

Simon Hald, Aalborg Håndbold

Emil Bergholt, Skjern Håndbold

Lukas Jørgensen, SG Flensburg-Handewitt

Rückraumspieler:

Simon Pytlick, SG Flensburg-Handewitt

Thomas Arnoldsen, Aalborg Håndbold

Rasmus Lauge, Bjerringbro-Silkeborg

Lasse Andersson, Füchse Berlin

Mads Mensah, SG Flensburg-Handewitt

Jacob Holm, Paris Saint-Germain

Mathias Gidsel, Füchse Berlin

Mads Hoxer, Aalborg Håndbold