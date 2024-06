Ohne Michalczik: Das sind Deutschlands Spieler für Olympia

Am heutigen Sonntag (30. Juni) ist die deutsche Nationalmannschaft in Hennef in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele gestartet. Der Kader steht schon länger fest. Timo Kastening und auch einige andere erfahrene Nationalspieler müssen auf eine Olympia-Teilnahme verzichten. Noch überraschender ist die Nominierung eines Youngsters vom ThSV Eisenach. Kurzfristig rückte Sebastian Heymann für Marian Michalczik ins Aufgebot.

Alfred Gislason musste sich auf 35 Spieler festlegen. picture alliance/dpa