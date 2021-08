Ohne Marton Dardai gegen Wolfsburg

Im ersten Heimspiel der neuen Saison muss Hertha BSC am Samstag gegen den VfL Wolfsburg auf Abwehrspieler Marton Dardai verzichten.

Der Verteidiger stehe für die Partie gegen Wolfsburg nicht zur Verfügung, teilte Hertha am Freitag mit. Marton Dardai war bereits am 1. Spieltag angeschlagen in die Begegnung beim 1. FC Köln (1:3) gegangen. Auch zu Beginn der neuen Trainingswoche hatte er wegen einer Blessur am Sprunggelenk pausiert. Nach einer zwischenzeitlichen Rückkehr ins Mannschaftstraining gab es nun den Rückschlag.

Boyata kehrt zurück

Hertha wird damit gegen Wolfsburg seine Abwehr neu formieren. Der etatmäßige Kapitän Dedryck Boyata, beim Pokal-Spiel in Meppen (1:0) und beim Liga-Auftakt in Köln nicht dabei, kehrt zurück. Falls Trainer Pal Dardai auf eine Dreierkette setzt, könnte auch Jordan Torunarigha neu ins Team rücken.