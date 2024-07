Ohne Mahé: Frankreich gibt 17er-Kader bekannt

Frankreichs Nationaltrainer Guillaume Gille hat für den zweiten Teil der Olympia-Vorbereitung einen 17er-Kader nominiert. Er überrascht dabei: Während der erfahrene Kentin Mahé im Aufgebot fehlt, sind gleich vier nominelle Kreisläufer dabei.

Großer Rückschlag für Kentin Mahé und seine Olympia-Ambitionen: Der Spielmacher, der ab der neuen Saison wieder in der Handball-Bundesliga, für den VfL Gummersbach, auflaufen wird, fehlt im 17er-Kader der französischen Nationalmannschaft.

Nationaltrainer Guillaume Gille hat unterdessen drei Torhüter nominiert: Neben dem Kieler Samir Bellahcene und Remi Desbonnet (Montpellier HB) steht auch der Ex-THW-Schlussmann Vincent Gerard, der kein einziges Spiel für die "Zebras" machte, im Aufgebot.

Vier nominelle Kreisläufer

Nikola Karabatic ist ebenso im Kader wie sein Bruder Luka, der Kapitän des französischen Teams. Mit Nedim Remili, Dika Mem und Melvyn Richardson hat Gille drei Rückraum-Linkshänder berufen. Auf Halblinks kommt viel Verantwortung auf Elohim Prandi zu.

Hinter dem Spielmacher Nummer eins des Europameisters, Nedim Remili, hat Aymeric Minne (HBC Nantes) den Platz im 17er-Kader ergattert. Im Abwehrspezialisten Karl Konan, der als Kreisläufer geführt wird, Luka Karabatic, Ludovic Fabregas und Überzahl-Spezialist Nicolas Tournat stehen gleich vier Spieler für die Kreis-Position auf der Liste. Die Außen-Positionen werden durch Hugo Descat, Dylan Nahi, Yanis Lenne und Valentin Porte abgedeckt.

Diese 17 Spieler treffen sich am 8. Juli in Creteil für den zweiten Teil der Olympia-Vorbereitung. Das Gille-Team bestreitet zwei Testspiele bis Paris: In Dortmund trifft Frankreich am 13. Juli auf Deutschland und am 17. Juli empfängt der Gastgeber der Olympiade Kroatien (in Chartres).

bec

Kader Frankreich