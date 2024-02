Ohne Magull, mit zwei Rückkehrerinnen: Hrubeschs Kader steht

Am 23. Februar wird es für die deutschen Frauen im Halbfinale der Nations League ernst - auch mit Blick auf die Olympia-Qualifikation. Horst Hrubesch verzichtet dabei auf Lina Magull.

Der deutschen Frauen-Nationalmannschaft stehen zwei wichtige Spiele bevor. Beim Final-Four-Turnier der Nations League geht es nicht nur um den Titel in der Nations League, sondern vor allem auch um die Qualifikation für Olympia. Für diese Aufgabe hat Horst Hrubesch am Dienstag seinen 23-köpfigen Kader bekanntgegeben - Lina Magull fehlt.

Die in der Winterpause vom FC Bayern zu Inter Mailand gewechselte langjährige Stammkraft, die schon beim entscheidenden letzten Vorrundenspiel in Wales (0:0) 90 Minuten auf der Bank schmorte, wurde ebenso nur auf Abruf nominiert wie Felicitas Rauch, die von Wolfsburg zu North Carolina Courage in die USA gegangen ist, sowie die WM-Teilnehmerinnen Lena Lattwein (Wolfsburg) und Nicole Anyomi (Frankfurt).

Solche Spiele werden über den Willen entschieden. Horst Hrubesch

Dafür kehren mit Torjägerin Lea Schüller (FC Bayern) und Mittelfeldantreiberin Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) zwei Spielerinnen in das Aufgebot zurück, die zuletzt angeschlagen gegen Dänemark und Wales fehlten. Nach längerer Zeit ist Abwehrspielerin Pia-Sophie Wolter von Eintracht Frankfurt wieder dabei. Neben den drei Rückkehrerinnen ist auch eine Neue im Kader der der Vize-Europameisterinnen dabei: Die Wolfsburger Stürmerin Vivien Endemann taucht erstmals auf der DFB-Liste auf.

"Unser Ziel ist klar: Wir wollen beide Spiele gewinnen", gab Hrubesch noch einmal zu Protokoll und die Marschroute für seine Spielerinnen vor: "Solche Spiele werden über den Willen entschieden. Jede Einzelne muss alles reinwerfen."

Zwei Chancen für Olympia

Klar ist, dass die deutschen Frauen mit einem Erfolg im Halbfinale der Nations League gegen Frankreich am 23. Februar (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Lyon das Olympia-Ticket bereits sicher hätten, weil Frankreich als Gastgeber einen der freien Plätze ohnehin einnimmt und sich die beiden Finalisten automatisch qualifizieren. Bei einer Niederlage gegen die Französinnen muss Deutschland die Partie um Platz 3 gewinnen, die dann gegen den Verlierer der Partie zwischen Weltmeister Spanien und den Niederlanden am 28. Februar entweder in Sevilla oder Heerenveen stattfinden würde.

Der DFB-Kader im Überblick

Tor: Ann-Kathrin Berger (FC Chelsea), Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern), Marina Hegering, Kathrin Hendrich (beide VfL Wolfsburg), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Sarai Linder (TSG Hoffenheim), Pia-Sophie Wolter (Eintracht Frankfurt)

Mittelfeld/Sturm: Jule Brand (VfL Wolfsburg), Klara Bühl (FC Bayern), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Linda Dallmann (FC Bayern), Vivien Endemann (VfL Wolfsburg), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Sydney Lohmann (FC Bayern), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Lena Oberdorf, Alexandra Popp (beide VfL Wolfsburg), Lea Schüller (FC Bayern), Elisa Senß (Bayer 04 Leverkusen)