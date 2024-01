Ohne Konjunktiv: Toppmöller schwärmt von Kalajdzic

Nach der Testspiel-Klatsche gegen Freiburg hat Eintracht-Coach Dino Toppmöller unter anderem über die Erwartungen an Sasa Kalajdzic gesprochen.

Die fünf Gegentore im Test gegen Freiburg (2:5) "ärgern mich natürlich maßlos", gab Dino Toppmöller am Samstagnachmittag zu Protokoll. Gleichwohl mochte der Eintracht-Trainer eine Woche vorm Liga-Restart in Leipzig wohlweislich nicht in den Panikmodus schalten. Sondern führte prompt verschiedene Aspekte ins Feld, um die defensive Anfälligkeit zumindest zu relativieren. Beispielsweise das verletzungsbedingte Ausscheiden von Abwehrchef Robin Koch zur Pause. "Nichts Dramatisches", wie Toppmöller einschätzt, "aber nach einem Schlag hat seine Wade zugemacht. Da haben wir dann mit einer Abwehr gespielt, die im Ligabetrieb so normal nicht auflaufen wird, mit Aurelio Buta als Innenverteidiger."

Jetzt wird der Schwerpunkt auf die Defensive gelegt, dann sollten wir gut vorbereitet sein. Dino Toppmöller

Hinzu kommt: "Wir haben in dieser Woche ziemlich viel offensiv trainiert, das hat man gesehen. Mit Ball hatten wir gute Abläufe, daraus das eine oder andere Tor zu wenig gemacht." In den verbleibenden Tagen werde "jetzt der Schwerpunkt auf die Defensive gelegt, dann sollten wir gut vorbereitet sein", versichert der Fußballlehrer. Individuelles Fehlverhalten wie etwa von Linksverteidiger Niels Nkounkou vor den Gegentoren Nummer drei und vier sei korrigierbar: "Nach vorne hatte Niels gute Aktionen, unter anderem die Flanke zum 1:0. Defensiv müssen wir am Stellungsspiel noch ein bisschen feilen. Das wissen wir, und das machen wir auch. Es ist gut, dass es jetzt im Testspiel passiert ist."

Ebenso hat Toppmöller keine Sorge, dass das Fehlen von Ellyes Skhiri während der Dauer des Afrika-Cups zu einem generell unlösbaren Problem werden könnte: "Die Gegentore hatten nichts mit unserem Sechserverhalten zu tun. Hugo Larsson hat es ordentlich gemacht, er ist genauso laufstark wie Ellyes."

Keine Startgarantie für van de Beek: "Es muss Sinn machen"

Ganz generell, so Toppmöller, "haben wir in der Trainingswoche auf das Spiel keine Rücksicht genommen". Weshalb für Neuzugang Donny van de Beek ebenso wie für Eric Junior Dina Ebimbe von vornherein nur 45 Minuten gegen Freiburg vorgesehen waren: "Beide hatten unter der Woche viele intensive Läufe."

Zugleich dämpfte der Coach ganz bewusst die kurzfristigen Erwartungen an die Leihgabe von ManUnited: "Donny soll uns in der Rückrunde helfen, nicht nur in Leipzig und Darmstadt." Weshalb van de Beek nicht auf Gedeih und Verderb sofort in der Startelf stehen werde: "Er muss so schnell wie möglich die Bindung zu den Jungs aufbauen. Und wir müssen versuchen, ihn in einen Rhythmus zu bringen, dass er uns schnellstmöglich hilft. Ich bin zuversichtlich bei ihm, aber wir müssen nichts übers Knie brechen und jetzt jemanden direkt irgendwo reinpressen. Es muss Sinn machen."

Sasa ist ein extrem spielschlauer und spielstarker Mittelstürmer. Dino Toppmöller

Den macht die bevorstehende Leihe von Mittelstürmer Sasa Kalajdzic (Wolverhampton Wanderers) aus Toppmöllers Sicht allemal. Noch war der Deal am Nachmittag vom Klub nicht offiziell bestätigt, dennoch sprach der Trainer schon ohne Konjunktiv über seinen Neuen: "Er gibt unserer Offensive nochmal ein anderes Element, weil er die Körpergröße mitbringt, auch als Wandspieler agieren kann. Er wird uns bei Standards und Flanken offensiv mit Sicherheit helfen, gefährlicher zu werden und Tore zu erzielen. Sasa ist ein extrem spielschlauer und spielstarker Mittelstürmer, der zugleich den Ball gut festmachen kann. Wir versprechen uns auf jeden Fall sehr viel von ihm."