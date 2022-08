"Ohne Körperkontakt wird es sehr schwierig": Kovac fordert vollen Einsatz, auch von Kruse

Robustheit und eine gute Physis sind für den Wolfsburger Trainer notwendige Begleiter auf dem Weg zum Erfolg. Nicht von ungefähr schweift dabei der Blick zu einem prominenten, derzeit unzufriedenen Spieler seines Kaders.

In dieser Woche schaute Niko Kovac wie viele andere Fußballfans Premier League. Das Beispiel der Liverpooler 1:2-Niederlage bei ManUnited nahm der Wolfsburger Trainer als Bestätigung für eine seiner Grundthesen: "Es geht nicht um das System, es geht um die Leidenschaft."

Die Frage sei auch für ihn und den VfL: "Wie setzen wir es von der Aggressivität, vom Zusammenhalt in der Mannschaft um? Dann ist es egal, wie wir auflaufen. Mannschaften, die oben angesiedelt sind, legen die Physis in die Waagschale. Die, die über die spielerische Komponente kommen, haben Probleme - Bayern einmal ausgenommen. Es ist ein Trend. Man muss aggressiv gegen den Ball und den Gegner arbeiten. Ohne Körperkontakt wird es sehr schwierig."

Fußball ist zum Teil auch ein Kampfsport Niko Kovac

Im eigenen Team sehe er zwar schon Fortschritte und eine Entwicklung in den ersten Spielen. "Aber es geht noch mehr", so Kovac, der einen Vergleich mit anderen in der Liga zieht: "Wenn wir die Mannschaften anschauen, die richtig zur Sache gehen, dann sind wir noch weit weg. Entscheidend ist, was die Mannschaft gegen den Ball zu leisten imstande ist. Da rede ich von allen Spielern. Wenn es schon vorne schon etwas gemächlicher angeht, schwappt das über und hätte den Effekt, den ich nicht gerne hätte."

Der 50-Jährige ist davon überzeugt, dass Robustheit und eine gute Physis heutzutage die notwendigen Begleiter auf dem Weg zum Erfolg sind: "Es ist ein Grundelement des modernen Fußballspiels. Man muss dagegenhalten. Fußball ist zum Teil auch ein Kampfsport. Da geht es darum: Du oder ich - wer ist der Stärkere?"

Dass sich wie die Wolfsburger auch die Leipziger, bei denen sie am Samstag gastieren, noch unter ihren Erwartungen bewegen, ist auch Kovac nicht verborgen geblieben. "Es ist allgemein zu sehen, dass diejenigen, die etwas weiter vorne erwartet wurden, noch nicht so recht aus den Löchern kommen. Leipzig hat Ambitionen, das macht uns die Sache nicht leichter." RB habe hohes Potenzial und Qualität, dennoch: "Wir wollen etwas mitnehmen. Ob das nun ein Punkt wird oder ob es drei sind, das wird man sehen."

Dauerthema Kruse

Aggressivität, Leidenschaft, Einsatzwille - da ist fast schon logisch, dass der Blick sich auch in dieser Woche wieder auf das Dauerthema Max Kruse richtete. In einem Gespräch hätten Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Kovac eine "deckungsgleiche" Sichtweise bezüglich des wegen seiner mangelnden Spielzeit unzufriedenen prominenten 34-Jährigen an den Tag gelegt, so der Trainer, der konkret nachschob: "Ich habe in den letzten drei, vier Wochen sehr viel gesagt, sehr viel wiederholt. Ich mache es noch einmal: Es geht darum, dass jeder einzelne Spieler alles aus sich herausholen muss. Das gilt nicht nur für Max. Es gilt das Leistungsprinzip. Es beginnt am Montag und endet am Sonntag. Es ist wie eine Endlosschleife."

Zum Personal: Noch weiter pausieren muss Neuzugang Patrick Wimmer, der sich vor einer Woche am Kopf verletzt hatte. "Patrick ist nach dem Zusammenprall noch immer nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und wird noch eine Zeit brauchen", so Kovac. Kevin Paredes trat wegen Knieproblemen kürzer, Jerome Roussillon zwickt es an der Achillessehne.