Ohne Kastening: Das sind Deutschlands Spieler für Olympia

Der Kader der deutschen Handballer für die Olympischen Spiele in Paris steht fest. Timo Kastening ist nach einer durchwachsenen Saison nicht dabei. Noch überraschender ist allerdings die Nominierung eines Youngsters vom ThSV Eisenach. Neben Kastening müssen dagegen auch einige andere erfahrene Nationalspieler auf eine Olympia-Teilnahme verzichten. Hier habt ihr den Kader im Überblick.

"Ich bin erst neulich mit meinem Co-Trainer Erik (Wudtke, Anm. d. Red.) die Spieler durchgegangen und da ging es darum, wie viele sind so gut wie sicher. So viele waren das doch nicht", schilderte Bundestrainer Gislason bei Dyn im Rahmen des European League EHF Finals zuletzt die Schwierigkeit der Aufgabe. "Also, sagen wir mal zwei Drittel vielleicht."

Die Kaderzusammenstellung bei Olympia war für den Handball Bundestrainer noch einmal anspruchsvoller, denn lediglich vierzehn Spieler und drei Ersatzspieler dürfen im Laufe des Turniers eingesetzt werden. Und diese müssen aus dem 35er-Kader kommen. Wer auf diesem fehlt, hat keine Chance auf den Einzug ins olympische Dorf.

"Die eingeladenen Spieler wissen jetzt, wie ihr Sommer aussieht", sagt Gislason. "Wir haben einen starken Kreis zusammen, und wir freuen uns auf dieses Team und den Weg." Wer zur Auswahl zählt, erhält ein individuelles Programm von Dr. Simon Overkamp - damit kümmert sich der Bundestrainer Athletik dezentral, aber maßgeschneidert um den physischen Aufbau für die Olympischen Spiele. "Mit Handball", sagt Gislason, "werden die Spieler bis zum Start unserer gemeinsamen Vorbereitung noch nichts zu tun haben."

"Es waren schwierige Entscheidungen zu treffen, aber das spricht letztlich auch für die Qualität und die daraus resultierende Konkurrenz. Die jetzt eingeladenen Spieler befinden sich sicher in einer Pole-Position, um in Paris dabei zu sein", meint Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes.

Auf den Linkshänderpositionen konnte sich Tim Hornke vom SC Magdeburg in den Fokus spielen, ist damit der einzige "echte" Rechtsaußen im DHB-Kader. Im Vergleich zur Handball-EM bleiben Timo Kastening und Lukas Zerbe außen vor. Auch Kai Häfner reist nicht zu den Spielen von Paris. Christoph Steinert konnte mit seiner Stärke bei den Siebenmetern und der Option auf Rechtsaußen zu spielen noch punkten. Auch Franz Semper und Renars Uscins erhielten eine Einladung, Nils Lichtlein konnte hingegen nicht seine Vielseitigkeit gewinnbringend nutzen.

Bei den Rechtshändern im Rückraum gab es im Vergleich zur Handball-EM kein Ticket für Sebastian Heymann, Philipp Weber und Martin Hanne. Stattdessen spielte sich Marko Grgic vom ThSV Eisenach ins Aufgebot des Bundestrainers. Auf den anderen Positionen gab es hingegen keine Veränderungen im Vergleich zur Heim-EM. Im Tor vertraut Gislason auf das Duo Andreas Wolff und David Späth, auch Joel Birlehm ist als weiterer Keeper dabei. Die linke Außenbahn decken Lukas Mertens und Rune Dahmke ab. Am Kreis ist Kapitän Johannes Golla ebenso mittlerweile etabliert wie Jannik Kohlbacher und Justus Fischer.

Wolff ist offiziell der erfahrenste Spieler mit 158 Länderspielen und der Olympiamedaille von Rio 2016. Christoph Steinert ist mit 34 Jahren der derzeit älteste Akteur im Team. Die Rolle des Jüngsten nimmt Marko Grgic mit 20 Jahren ein. Zudem hat er auch mit seinem Länderspieldebüt im Mai die geringste Erfahrung.

Zum Stichtag 1. Juli kommt die aktuelle Formation auf ein Durchschnittsalter von 26,5 Jahren; sechs Spieler sind ab dem Jahr 2000 geboren. Neben Wolff besitzen die Kreisläufer Golla und Jannik Kohlbacher sowie Spielmacher Juri Knorr noch bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gesammelte Handball-Erfahrungen im Zeichen der Ringe.

35er-Kader das Maß der Dinge

Wenig überraschend hatte Gislason im 35er-Kader nicht alle Positionen mit gleich vielen Spielern besetzt. Teilweise können Spieler auf mehreren Positionen eingesetzt werden, wie Christoph Steinert oder Nils Lichtlein. Das ist im Kaderpuzzle gerade beim reduzierten Aufgebot oder bei den drei Spielern, die in Paris auf direktem Abruf vor Ort sein können, nicht zu unterschätzen.

Gegenüber der Olympiaqualifikation nimmt Aron Seesing (Bergischer HC) den Platz von Hendrik Pekeler (THW Kiel) ein. Mit seinen guten Abwehrleistungen hat sich auch Tom Kiesler vom VfL Gummersbach einen Platz im erweiterten Kader erspielt, gegenüber der EM blieben so unter anderem Simon Ernst, Julius Kühn und Paul Drux, der sich einer Operation unterziehen wird, außen vor.

Die Benennung des Kaders für die Vorbereitung ist allerdings keine endgültige Nominierung, Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat noch bis Anfang Juli die Möglichkeit Änderungen vorzunehmen - kann so beispielsweise auf Verletzungen reagieren.

Wie läuft die endgültige Nominierung ab?

Der DOSB wird am 2. Juli anlässlich der vierten von insgesamt fünf Nominierungssitzungen einen erweiterten Kreis der Handballer für Team Deutschland als Pool nominieren. Bis zum 8. Juli muss Alfred Gislason dann festlegen, mit welchen 14 Spielern man ins Turnier gehen will - und wie die drei Reserveplätze belegt werden.

Nach diesem Termin sind in den jeweiligen 14+3-Formationen nur noch aus Verletzungsgründen Änderungen möglich; hierbei kann auf die nun fixierten 35er-Kader zurückgegriffen werden. Während der olympischen Turniere haben die Teams lediglich drei Wechseloptionen mit den bei den jeweiligen technischen Besprechungen endgültig fixierten 14+3-Formationen.

In der Vorbereitung gibt es für beide Nationalmannschaften noch jeweils drei gemeinsame Länderspiel-Highlights am 13. Juli in der Dortmunder Westfalenhalle sowie vom 19. bis zum 21. Juli in der Stuttgarter Porsche-Arena. Gegner werden für die Männer Frankreich als aktueller Olympiasieger und Europameister sowie Ungarn und Japan sein.

» Fragen und Antworten zu den Handball-Turnieren bei Olympia 2024 in Paris

Christian Stein

Der Kader von Deutschland für Olympia

Nr. Name Pos. Geb. Verein 41 Joel Birlehm TW 25.04.1997 Rhein-Neckar Löwen 1 David Späth TW 29.04.2002 Rhein-Neckar Löwen 33 Andreas Wolff TW 03.03.1991 Barlinek Industria Kielce/POL 34 Rune Dahmke LA 10.04.1993 THW Kiel 36 Lukas Mertens LA 22.03.1996 SC Magdeburg 29 Tim Hornke RA 04.08.1990 SC Magdeburg 44 Christoph Steinert RA/RR 18.01.1990 HC Erlangen 18 Julian Köster RL 16.03.2000 VfL Gummersbach 71 Marko Grgic RL 11.09.2003 ThSV Eisenach 15 Juri Knorr RM 09.05.2000 Rhein-Neckar Löwen 22 Marian Michalczik RM 01.02.1997 TSV Hannover-Burgdorf 99 Luca Witzke RM 03.04.1999 SC DHfK Leipzig 32 Franz Semper RR 05.07.1997 SC DHfK Leipzig 23 Renars Uscins RR 29.04.2002 TSV Hannover-Burgdorf 14 Justus Fischer KM 06.02.2003 TSV Hannover-Burgdorf 4 Johannes Golla KM 05.11.1997 SG Flensburg-Handewitt 80 Jannik Kohlbacher KM 19.07.1995 Rhein-Neckar Löwen

Der Reserve-Kader von Deutschland für Olympia