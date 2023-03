Ohne Kapitän Trimmel: Union will mal wieder dreifach punkten

Im Europacup sind Union Berlin und Frankfurt in dieser Woche ausgeschieden. Nun treffen die Teams im Duell um die internationalen Plätze aufeinander.

Das Chaos ist vorprogrammiert. Die Anreise zum Stadion An der Alten Försterei am Sonntag (15.30 Uhr) zum Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt wird für alle Verkehrsteilnehmer erschwert, weil der S-Bahnhof Köpenick nicht wie sonst angefahren werden kann.

Schienenersatzverkehr wird den üblichen Stau rund um das Wohnzimmer der Eisernen noch mehr verstärken. Sportlich müssten auch die Union-Fußballer mal wieder richtig in die Gänge kommen.

"Wollen eine Reaktion zeigen"

Nach vier Ligaspielen ohne Sieg würde ein Dreier gegen die Eintracht die Enttäuschung nach der 0:3-Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel bei Royale Union Saint-Gilloise sicher etwas kaschieren. "Wir wollen eine Reaktion zeigen auf das Spiel am Donnerstag", sagte Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Samstag.

Mit einem Sieg könnte Union die eigenen Aussichten auf das Erreichen der Champions League erhöhen und den Vorsprung auf Frankfurt vorerst auf acht Punkte erhöhen. Das weiß auch Fischer. "Das Spiel hat eine Bedeutung, wenn es um die internationalen Plätze geht. Irgendwann müssen wir wieder beginnen, voll zu punkten", so der Schweizer.

Heimserie soll andauern - auch ohne den Kapitän

Die Heimstärke sollte Selbstvertrauen bringen. Zu Hause ist Union in der Liga seit 17 Begegnungen ungeschlagen. Allerdings wird Außenverteidiger Christopher Trimmel nicht mitwirken können, diese beeindruckende Serie zu verlängern. Der Kapitän ist erkrankt. Für ihn wird mutmaßlich wieder die Winterverpflichtung Josip Juranovic die rechte Außenbahn beackern.

Es dürfte eine Rotation in Maßen geben. Im Verlauf der Partie könnte auch Kevin Behrens wieder zur Verfügung stehen. Der Angreifer hat seine Erkältung überwunden, wegen der er am Donnerstag in Brüssel gegen Saint-Gilloise gefehlt hatte. Fischer sagte, dass Behrens wieder am Training teilnehmen konnte.