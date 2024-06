Ohne Johan Hansen und Casper Mortensen: Dänemark benennt vorläufigen Olympia-Kader

Nikolaj Jacobsen hat seinen vorläufigen Olympia-Kader bekanntgegeben: Der dänische Nationaltrainer setzt dabei wie gewohnt auf viele Bundesliga-Stars. In Johan Hansen und Casper Mortensen fehlen aber auch zwei bekannte Namen im 20er-Aufgebot.

Weniger als 50 Tage vor den Olympischen Spielen in Paris hat Nikolaj Jacobsen 20 Spieler benannt, die am 24. Juni an der ersten Vorbereitungsphase in Faaborg teilnehmen sollen. Am 3. Juli wird Jacobsen dann den endgültigen Olympia-Kader Dänemarks (mit 14 Spielern und drei Reservisten) nominieren.

"Es ist ein Balanceakt, denn mit nur 14 Spielern ist es schwierig, alles abzudecken. Bei potenziell acht Spielen in 16 Tagen muss man sich überlegen, wie man seine Kräfte verteilt und gleichzeitig in der Lage ist, eine Verletzung zu verkraften. Ich habe also viele Überlegungen angestellt", wird Nikolaj Jacobsen auf der Verbandshomepage zitiert.

Mit Mikkel Hansen und elf HBL-Profis

Die Routiniers Mikkel Hansen, Henrik Møllgaard und Hans Lindberg stehen zum ersten Mal seit dem EM-Finale im Januar wieder im Kader. Superstar Hansen will nach Olympia seine Karriere beenden. Für Niklas Landin ist es zumindest im Nationalteam das letzte Turnier. Elf Spieler, die in der Handball-Bundesliga ihr Geld verdienen, stehen im vorläufigen Olympia-Aufgebot. Die Außen Johan Hansen (SG Flensburg-Handewitt) und Casper Mortensen (HSV Hamburg) fehlen dagegen.

Am 16. und 18. Juli wird Dänemark in Hillerød zwei Testspiele gegen Argentinien bestreiten.

Kader Dänemark

Torhüter:

Niklas Landin, Aalborg Håndbold

Emil Nielsen, FC Barcelona

Kevin Møller, Flensburg-Handewitt

Linksaußen:

Emil Jakobsen, SG Flensburg-Handewitt

Magnus Landin, THW Kiel

Rechtsaußen:

Niclas Kirkeløkke, Rhein-Neckar Löwen

Hans Lindberg, Füchse Berlin

Kreisläufer:

Magnus Saugstrup, SC Magdeburg

Simon Hald, Aalborg Håndbold

Emil Bergholt, Skjern Håndbold

Lukas Jørgensen, Flensburg-Handewitt

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold (der Abwehrspezialist wurde vom dänischen Verband als Kreisläufer aufgeführt)

Rückraum:

Mikkel Hansen, Aalborg Håndbold

Simon Pytlick, SG Flensburg-Handewitt

Rasmus Lauge, Bjerringbro-Silkeborg

Mads Mensah, SG Flensburg-Handewitt

Thomas Arnoldsen, Aalborg Håndbold

Lasse Andersson, Füchse Berlin

Mathias Gidsel, Füchse Berlin

Mads Hoxer, Aalborg Håndbold