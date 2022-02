Ohne Hundt und Schoormann: DBB mit 13 Spielern nach Israel

Die deutschen Basketballer nehmen das erste von zwei WM-Qualifikationsspielen in Israel ohne Bennet Hundt und Len Schoormann in Angriff.

Der Oldenburger Hundt sowie der Frankfurter Schoormann zählen nicht zum 13-köpfigen Kader von Bundestrainer Gordon Herbert, den der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag veröffentlichte. Deutschland spielt am Freitag (13.30 Uhr/Magentasport) in Tel Aviv gegen Israel, am darauffolgenden Montag treffen die beiden Mannschaften in Heidelberg wieder aufeinander.

Die deutsche Mannschaft ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Qualifikation für die WM 2023 gestartet. Die ersten drei Teams der Vierergruppe qualifizieren sich für die nächste Gruppenphase. Die Weltmeisterschaft findet 2023 in Indonesien, Japan und auf den Philippinen statt. Auf Euroleague-Profis vom FC Bayern München und von Alba Berlin muss Herbert zunächst verzichten.

Das DBB-Aufgebot für Tel Aviv

Robin Benzing (Fortitudo Bologna/ITA, Kapitän, 163 Länderspiele), Bastian Doreth (medi Bayreuth, 92), Philipp Herkenhoff (ratiopharm Ulm, 7), Justus Hollatz (Hamburg Towers, 5), Michael Kessens (Telekom Baskets Bonn, 2), David Krämer (Basketball Löwen Braunschweig, 3), Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn, 7), Dominic Lockhart (Brose Bamberg, 6), Christian Sengfelder (Brose Bamberg, 10), Lukas Wank (Fraport Skyliners, 11), Jonas Wohlfarth-Bottermann (MHP Riesen Ludwigsburg, 4), Robin Christen (Hamburg Towers, 0), Max DiLeo (Hamburg Towers, 0)