Ohne Hütter gegen Hertha, Peintinger übernimmt

Am Dienstag war noch die Rede von einem ungewissen Test-Ergebnis, am Mittwoch Vormittag folgte die Bestätigung: Gladbachs Trainer Adi Hütter wurde positiv auf COVID-19 getestet und begibt sich in Quarantäne.

Dementsprechend wird der Österreicher am Samstag beim eminent wichtigen Kellerduell gegen Hertha BSC nicht an der Seitenlinie stehen. Auch Assistent Frank Geideck war zuvor positiv auf COVID-19 getestet worden, es übernimmt ab sofort und am Spieltag also Co-Trainer Christian Peintinger (54).

Der Österreicher bezeichnet Hütter seit 20 Jahren als "engen Freund", arbeitete mit ihm zusammen schon bei den Young Boys Bern und bei Eintracht Frankfurt.

Ohne Cheftrainer also muss sich Borussia auf eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte vorbereiten. Gegen Hertha ist unbedingt ein Dreier erforderlich, um den klaren Abwärtstrend zu stoppen. Letzter ist Borussia zwar noch nicht, liegt aber am Boden, und die Tendenz zeigt nach unten.

In jüngster Zeit verkam der Borussia-Park zum Selbstbedienungsladen

In welcher Besetzung und in welchem System auch immer, Hütter ist es bisher nicht gelungen, die eklatante Defensivschwäche der Mannschaft zu beheben. Seit 13 Spielen überstand Borussia keine Partie mehr ohne Gegentor, so lange wie kein anderes Team derzeit. In jüngster Zeit verkam der Borussia-Park sogar zum Selbstbedienungsladen: In den vergangenen sechs Heimspielen mussten die Gastgeber immer mindestens zwei Gegentore hinnehmen. Von "1000 Baustellen derzeit" sprach Weltmeister Christoph Kramer nach der deprimierenden 2:3-Niederlage am Samstagabend in Stuttgart.

Es gilt also in der laufenden Trainingswoche, den Schwerpunkt auf die Defensivarbeit zu legen. Ein Unterfangen, das durch den Ausfall des Cheftrainers noch mal zusätzlich erschwert wird.

Oliver Bitter