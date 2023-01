Ohne Happy-End: Fallrückzieher-Tor leitet Schlussspurt in Halle ein

3. Liga - Highlights by MagentaSport 23.01.2023

5:01Bis zur 73. Minute sieht Wehen Wiesbaden dank eines 3:0-Vorsprungs wie der sichere Sieger aus - dann aber legt sich Halles Jonas Nietfeld in die Luft, trifft per Fallrückzieher und leitet damit eine spektakuläre Schlussphase ein. Am Ende gibt es für die Hausherren trotz ihres Offensivfeuerwerks aber keine Punkte.