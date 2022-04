Ohne George: Clippers verpassen die Play-offs

Vor eigenem Publikum haben die Los Angeles Clippers die letzte Ausfahrt für die Play-offs verpasst. Die Atlanta Hawks feierten Trae Young.

Im sogenannten Play-In-Spiel des Westens verloren die Clippers in heimischer Halle am Freitag (Ortszeit) mit 101:105 gegen die New Orleans Pelicans. In Abwesenheit von Paul George, der sich mit dem Verdacht auf einen positiven Test ins Corona-Protokoll der Liga begeben musste, waren Reggie Jackson und Marcus Morris mit 27 Punkten die besten Werfer für Los Angeles.

George verpasste bereits über 50 Spiele in dieser Saison, Kawhi Leonard (Kreuzbandriss) fehlte gar komplett. Bei den Pelicans kam Brandon Ingram auf 30 Zähler - sie treffen in der ersten Play-off-Runde auf Top-Team Phoenix Suns.

In der Eastern Conference haben sich die Atlanta Hawks den letzten Platz in der Postseason gesichert. Angeführt von Trae Young (38 Punkte, neun Rebounds) besiegten sie die Cleveland Cavaliers mit 107:101 und treffen zum Play-off-Auftakt auf die Miami Heat. Dabei droht Atlanta jedoch der Ausfall von Clint Capela, der das Spiel wegen einer Knieverletzung verlassen musste.