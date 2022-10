Ohne Gaspedal: Karlsruhe und das Paradoxon der Aufholjagd

Mit einem 7:8 i.E. hat sich der Karlsruher SC in der 2. Runde aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Das Aus in Sandhausen hatte auch damit zu tun, wie die Badener nach ihrer eigenen Aufholjagd vorgegangen waren.

Zum Abschluss seiner Analyse sagte Christian Eichner noch ein paar Sätze, die die generelle Lage beim KSC betreffen. "Gerade fehlt vielleicht ein kleiner Moment, der uns in den Phasen davor hold war", meinte Karlsruhes Trainer am Mittwochabend, schickte aber ohne Umschweife hinterher: "Das Fatale wäre, irgendwelche Dinge in Frage zu stellen."

Die ersten beiden Oktober-Spiele gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) und Arminia Bielefeld (2:1) hatte der KSC zunächst gewonnen, dann aber gegen den SV Darmstadt verloren (1:2) und nun auch in Sandhausen den Platz als Unterlegener verlassen. Für Eichner war das aber längst noch kein Grund, allzu kritisch zu sein.

Eichner: "Wer dann geglaubt hat..."

Tatsächlich waren es ja Kleinigkeiten gewesen, die am Mittwochabend den Ausschlag gegeben hatten. Im Elfmeterschießen schlug das Pendel in Richtung Sandhausen aus - dass es aber überhaupt so weit kommen konnte, lag auch darin begründet, wie sich der KSC nach seiner Aufholjagd verhalten hatte.

Zur Pause lag Eichners Mannschaft 0:2 zurück, bäumte sich nach dem Seitenwechsel aber auf und stellte auf 2:2. "Wer dann geglaubt hat, dass es so weitergeht, der hat wahrscheinlich noch nicht so oft Fußball gespielt", sagte Eichner später und erklärte: "Es ist oft so, dass eine Mannschaft, die sich so bemüht hat, wieder zurückzukommen, erstmal Ruhe ins Spiel bringt, anstatt auf dem Gaspedal zu bleiben, was in dieser Phase wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre."

Weil die Mannschaft nach dem Ausgleich aber das Tempo drosselte, ging es in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen, in dem der KSC das Nachsehen hatte. So war es am Ende auch das Paradoxon der Aufholjagd, das beim Pokal-Aus eine Rolle spielte. Anlass, irgendetwas in Frage zu stellen, war das für Eichner aber noch lange nicht.