Ohne Flow: Von welchen SC-Profis mehr kommen sollte

In Bremen erfüllte Christian Streich den Systemwunsch von Keeper Mark Flekken - mit Anpassungen. Trotz des 2:1-Sieges war im Angriffsspiel allerdings kaum ein fußballerischer Fortschritt erkennbar.

"Uns fällt es schwer, uns immer wieder im Eins-gegen-eins durchzusetzen. Daran müssen wir auf dem Trainingsplatz arbeiten", hatte Streich nach dem 0:1 gegen die Bayern gefordert. Nach der ersten von drei vollen Übungswochen in Serie muss man konstatieren: Es ist in diesem Punkt noch nicht besser geworden.

Treffer spiegeln keine spielerische Verbesserung wider

Die stark erzielten Tore des Sturmduos Lucas Höler/Roland Sallai waren offensive Glanzlichter, blieben aber fast die einzigen aus Freiburger Sicht am Samstag in Bremen. Da es ein schöner Doppelpass von Höler und Ritsu Doan nicht zur Abschlussreife brachte und Woo-Yeong Jeong kurz vor Schluss nach einer Umschaltbewegung in Strafraum die falsche Entscheidung traf, waren die Treffer die einzigen Torchancen im SC-Spiel. Das ist der Tiefstwert seit der einen Gelegenheit beim 1:5 in Dortmund Anfang Februar.

Zudem hatten die Tore nur bedingt etwas mit der angestrebten spielerischen Verbesserung zu tun. Vor dem 1:1 verlängerte Höler einen weiten Schlag von Flekken auf Torschütze Sallai, vor dem 2:1 flankte Sallai auf Höler nach einer zu kurz geratenen Kopfballabwehr Mitchell Weisers. Dieser war nach SC-Ballgewinn zumindest eine Kombination über vier Stationen vorausgegangen.

Grifo, Doan und Günter in der Pflicht

Unterm Strich gelang besonders den Technikern Vincenzo Grifo und Ritsu Doan, der sich besonders vor der WM-Pause mit seinen Dribbelfähigkeiten noch öfter in direkten Duellen durchgesetzt hatte, mit Ball wieder einmal zu wenig. Auch Christian Günter war im Spiel nach vorne schon deutlich gefährlicher. Der Kapitän lebt an guten Tagen vom eingeschliffenen Zusammenspiel mit Grifo auf links. Beide überwinden dann mit guten Pässen und Laufwegen die Gegner, selten aber im Eins-gegen-eins. Steigerungspotenzial haben auch einige andere Profis, aber allen voran von den drei genannten Stützen sollte offensiv wieder mehr kommen in naher Zukunft.

Günter hatte in Bremen bei eigenem Ballbesitz sogar eine deutlich offensivere Rolle als sein Verteidigerpendant auf rechts, Lukas Kübler. Der asymmetrische Aufbau war neben der 3-4-3-Formation im Spiel gegen den Ball offenbar Voraussetzung für Streich und seinen Stab, um an der gegen die Bayern zweimal effektiven 4-4-2-Grundformation festzuhalten. Diesen Wunsch hatte Flekken offenherzig formuliert - und mit seiner Parade gegen Maximilian Philipp bei Werders zweiter Torchance seinen Teil zum Sieg beigetragen.

Streich ehrlich: "Wir waren die Glücklicheren"

Die Systemtreue durch Anpassungen machte sich mit Blick auf das Resultat bezahlt, wenngleich es ein glücklicher Sieg in einem insgesamt eher schwachen Spiel auf Augenhöhe mit vielen Fehlern auf beiden Seiten war. "Wir waren die Glücklicheren", räumte auch Streich ein und kritisierte besonders den Auftritt seines Teams vor der Pause: "Wir konnten uns nicht durchsetzen und waren im Passspiel nicht gut genug." In der zweiten Hälfte sah er seine Profis dann "viel besser".

Dennoch waren sie auch im zweiten Durchgang in Bremen noch ein gutes Stück von Flow und Topform entfernt, die vor der WM-Pause oft zu bestaunen waren. Mit der dennoch positiven Erkenntnis im Rücken, dass es dank einer "top Moral der Jungs" (Streich) nach dem Pokalspiel in München erneut gelang, auswärts einen 0:1-Rückstand in einen Sieg zu verwandeln, gilt es in der zweiten vollen Trainingswoche weiter an den offensiven Abläufen und den Eins-gegen-eins-Fähigkeiten zu feilen.

Gegen Schalke steht am Sonntag die nächste Leistungsüberprüfung an, bei der es angesichts des existenzbedrohten Gegners allerdings nicht nur auf eine erhoffte Steigerung im Angriffsspiel ankommen wird.