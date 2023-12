Ohne Fernandes läuft in Mainz bei Standards wenig

In der Tabelle trennen Mainz 05 und den 1. FC Heidenheim nur vier Plätze. Was die Tore durch Standards betrifft, könnte der Unterschied kaum größer sein.

Gerade einmal vier Tore nach Standards weist die Statistik der Rheinhessen aus, zusammen mit Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg ist das der Ligatiefstwert. Heidenheim kommt auf elf Tore nach Standards, mehr hat nach dem 14. Spieltag nur Borussia Mönchengladbach (zwölf). Für Heidenheim tritt immer wieder Jan-Niklas Beste positiv in Erscheinung, der die letzten vier FCH-Tore mit ruhenden Bällen vorbereitete.

Mainzer Fehlschussserie

Zur Mainzer Misere trägt bei, dass in dieser Saison bereits drei Elfmeter das Ziel verfehlten. Zum Saisonauftakt bei Union Berlin (1:4) verschoss Ludovic Ajorque gleich zweimal, außerdem versagten Aymen Barkok am 12. Spieltag beim 1:1 in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim (1:1) die Nerven. Neben Mainz erlaubte sich nur der VfB Stuttgart drei verschossene Elfmeter, traf aber auch schon mal vom Punkt, während der FSV der einzige Klub ist, der aktuell noch ohne Elfmetertor ist. Besonders kurios wird die Mainzer Fehlschussserie dadurch, dass der Klub von Mai 2013 bis März 2022 36-mal hintereinander erfolgreich war und damit für einen Bundesligarekord sorgte.

Im Gegensatz zur Vorsaison fehlt den Mainzern, die insgesamt mit Toren geizen, ein treffsicherer Standardschütze. Diese Aufgabe hatte bis zum Sommer der Spanier Aaron übernommen, der zwar auch keine gute Elfmeterbilanz aufweist, aber mit seinen Freistößen und Eckbällen für viel Torgefahr sorgte. Der 26-Jährige spielt seit dem Sommer für CFC Genua 1893.

Seit Aarons Abschied tritt verstärkt Edimilson Fernandes als Standardschütze in Erscheinung, der aktuell aber wegen einer Verletzung passen muss. Beim 2:0 gegen Leipzig, dem ersten Mainzer Saisonsieg, leitete er mit einem Freistoß, den RB-Keeper Janis Blaswich nicht klären konnte, das Tor von Leandro Barreiro ein. Beim 2:2 in Bochum war Fernandes ebenfalls per Freistoß der Ausgangspunkt zum 2:2-Endstand durch Tom Krauß. Das 1:1 hatte den Ursprung in einem Eckstoß von Brajan Gruda, wobei der Ball von Keven Schlotterbeck per Eigentor über die Linie bugsiert wurde. Gruda war der erste Saison-Torschütze nach einem Standard, als er beim 2:2 in Gladbach eine kurze Fernandes-Ecke mit einem Traumschuss im Borussia-Tor versenkte.