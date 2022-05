Ohne Fan-Voting: Titz ist "Trainer der Saison" der 3. Liga

An dem Meistermacher des 1. FC Magdeburg führte in der Saison 2021/22 kein Weg vorbei: Christian Titz ist der "Trainer des Jahres" in der 3. Liga. Und zwar ohne Fan-Voting.

Denn bereits das Voting der Kapitäne und Trainer der Drittligisten fiel laut einer Mitteilung des DFB so eindeutig aus, dass auf eine Abstimmung unter den Fans verzichtet wurde: Von 38 möglichen Stimmen erhielt Christian Titz 33. Die übrigen fünf Stimmen - darunter beide des FCM - verteilten sich auf fünf weitere Trainer. Wegen des Rückzugs von Türkgücü München waren Vertreter von 19 Drittligisten für die Wahl berechtigt - alle nahmen daran teil.

Im Normalfall gehen nach der fachlichen Vorauswahl der Experten der Drittligisten die Kandidaten mit den meisten Stimmen anschließend in ein Fan-Voting. Doch angesichts der Eindeutigkeit des ersten Ergebnisses verzichtete der DFB auf eine finale Runde, die Entscheidung ist damit bereits gefallen: Titz tritt die Nachfolge von Löwen-Coach Michael Köllner an, der im Vorjahr die Wahl für sich entschieden hat.

Zum zweiten Mal wurde damit ein Drittliga-Coach ohne Fan-Voting zum "Trainer der Saison" gewählt. In der Saison 2018/19 setzte sich auf gleiche Weise Daniel Thioune durch. Der derzeitige Düsseldorfer Coach hatte vor drei Jahren den VfL Osnabrück überraschend zum Aufstieg geführt.

Atik und Condé stehen zur Auswahl: Magdeburg räumt Doppelerfolg ab

Titz hatte im Februar 2021 den damals abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg übernommen und noch zum Klassenerhalt geführt. In dieser Saison waren die Sachsen-Anhalter das Maß der Dinge in der 3. Liga: Von bisher 34 Saisonspielen konnten sie 22 für sich entscheiden, je sechs Partien endeten unentschieden oder wurden verloren. Bereits am 35. Spieltag wurden die Meisterschaft und der Aufstieg eingetütet.

Die Dominanz zeigt sich auch in der Vorauswahl der Spieler des Jahres: In dieser stehen mit Topscorer Baris Atik und Amara Condé zwei Magdeburger zur Auswahl. Wie 1860 im Vorjahr wird der FCM also in dieser Saison einen Doppelerfolg abräumen können.