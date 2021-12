Ohne Elvedi gegen Hoffenheim

Schlechte Nachrichten für die Borussia vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim: Nico Elvedi steht nicht zur Verfügung. Trainer Adi Hütter will bei der "Mannschaft der Stunde" ein positives Ergebnis einfahren.

Die Magen-Darm-Probleme, die schon einen Einsatz gegen Eintracht Frankfurt (2:3) am Mittwoch ausgeschlossen hatten, zwingen Elvedi weiter zur Pause. "Nico kann aufgrund des Magen-Darm-Infekts nicht spielen. Wir müssen leider ohne ihn auskommen", erklärte Trainer Adi Hütter am Freitag.

Das Thema Personalprobleme bleibt akut bei den Fohlen. Kapitän Lars Stindl steht nach einer Gelbsperre zwar wieder zur Verfügung, dafür muss Hütter aber Manu Koné ersetzen, der gegen Frankfurt die 5. Gelbe Karte sah. Außerdem fehlt wie schon gegen die Eintracht Top-Torschütze Jonas Hofmann (Eingriff am Knie).

"Was die Zahlen und das Selbstvertrauen angeht, ist Hoffenheim sicherlich die Mannschaft der Stunde. Wir auf der anderen Seite haben an den letzten Niederlagen zu knabbern, keine Frage. Trotz allem ist die Zuversicht da", blickte Hütter voraus und hob nochmal hervor: "Gegen Frankfurt haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht. Das Spiel grundsätzlich war absolut in Ordnung, war eine Steigerung im Vergleich zu den Spielen davor." Und für Samstag forderte der Coach: "Wir müssen alle anpacken und helfen, um morgen ein positives Ergebnis zu erzielen."

Hütter: "Wir sind nicht happy mit der Hinrunde"

Nach dem Weihnachtsurlaub starten die Borussen am 29. Dezember in die Rückrundenvorbereitung. Das gab Hütter am Freitag bekannt. Klar: Auch die Hinrunde wird bis dahin ausgiebig analysiert. "Wir sind nicht happy mit der Hinrunde", sagte Hütter am Freitag. "Ich bin mit Max Eberl ständig im Austausch, was die Hinrunde betrifft. Wir sind damit sehr unzufrieden, speziell, was die die letzten Ergebnisse betrifft. Wir waren auf einem guten Weg. Aber an den vergangenen vier Spieltagen haben wir uns viel wieder kaputt gemacht."

Hütter selbst wird die kurzen Weihnachtsferien im Kreise der Familie verbringen. Ganz loslassen vom Fußball kann er laut eigener Aussage allerdings nicht, dessen ist er sich schon heute bewusst. "Die Gedanken sind immer auch beim Fußball. Ich hätte mir zu Weihnachten natürlich gewünscht, dass wir besser dastehen. Nichtsdestotrotz heißt es immer auch: Kämpfen, aufstehen, zurückfighten."