Ohne ein einziges Pflichtspiel: Kiel und Olympiasieger Gerard lösen Vertrag auf

Der THW Kiel und Keeper Vincent Gerard haben sich auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt. Der französische Olympiasieger hat kein einziges Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister bestritten.

Er verlässt Kiel, ohne das THW-Trikot in einem Pflichtspiel getragen zu haben: Vincent Gerard. imago images

Vincent Gerard verlässt Kiel, ohne ein einziges Mal in einem Pflichtspiel das THW-Trikot getragen zu haben. Das steht jetzt fest. Geschäftsführer Viktor Szilagyi bedauert die Entwicklung, die es dem französischen Keeper unmöglich machte, in Norddeutschland überhaupt Fuß zu fassen: "Das hatten wir uns alle anders vorgestellt. In unseren ursprünglichen Planungen spielte Vincent als erfahrener Torhüter eine wichtige Rolle. Aber nachdem nach einigen Wochen Ungewissheit klar war, dass Vincents Verletzung nur durch eine Operation mit anschließender monatelanger Reha zu beheben ist, mussten wir reagieren."

Kiel verpflichtete Samir Bellahcene, der bei seiner ersten EM mit Frankreich direkt den Titel holte, nach - und der schlug bekanntlich voll ein. Dessen Vertrag wurde mittlerweile auch vorzeitig verlängert. "Wir haben uns dann entschieden, mit Tomas Mrkva und Samir Bellahcene auch in die neue Saison zu gehen", erklärt Szilagyi: "Das haben wir im steten Austausch mit Vincent offen und ehrlich kommuniziert."

Es ist wirklich schade, dass wir unsere gemeinsamen Pläne nicht verwirklichen konnten. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi

Im Diskurs kamen Gerard und der THW zu dem Entschluss, dass eine sofortige Trennung die beste Lösung sei. "Es ist wirklich schade, dass wir unsere gemeinsamen Pläne nicht verwirklichen konnten", so Szilagyi: "Wir wünschen Vincent alles Gute für seine Zukunft."

Dieser sprach selbst von "großen Zielen und Hoffnungen", mit denen er nach Kiel gekommen sei. "Leider hat mich meine Verletzung ausgebremst und ich konnte der Mannschaft im ersten Teil der Saison nicht helfen. Ich wünsche der Mannschaft alles Gute und werde dem THW Kiel weiterhin die Daumen drücken", versprach der 37-Jährige.

Karriereende nach Olympischen "Heimspielen"?

Gerard will im kommenden Sommer seine Karriere beenden - und das bestmöglich mit einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Dafür braucht es dringend Spielpraxis. Wo er diese bekommt, wird sich wohl schon bald entscheiden.

In Frankreich gewann Gerard alles, was es zu gewinnen gibt - darunter alleine fünfmal die nationale Meisterschaft. Höhepunkt seiner Vereinskarriere war sicherlich der Champions-League-Triumph 2018 mit Montpellier.

Mit der französischen Nationalmannschaft, in der er 2013 debütiert hatte, gewann Gerard 2014 die Europameisterschaft, 2016 Olympia-Silber und 2017 den WM-Titel. Bei den Olympischen Spielen von Tokio holte der 150-malige französische Nationalkeeper die Goldmedaille.