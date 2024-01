Ohne ein einziges Pflichtspiel: Bochum löst Vertrag mit Mousset auf

Der VfL Bochum und Angreifer Lys Mousset gehen ab sofort getrennte Wege, das teilte der Bundesligist am Dienstagabend mit. Der Stürmer verlässt den Verein, ohne in einem einzigen Pflichtspiel für den Revierklub auf dem Platz gestanden zu haben.

Der VfL Bochum und Lys Mousset haben den bestehenden Vertrag, der noch Gültigkeit bis zum 30. Juni 2024 besessen hätte, in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das teilte der Revierklub am Dienstagabend in einer knappen Pressemitteilung, die keinerlei Zitate enthielt, mit.

Mitte August 2022 war der Stürmer zum VfL Bochum gewechselt, mit ihm verband man durchaus größere Hoffnungen. Immerhin kam Mousset mit der Empfehlung von knapp 100 Premier-League-Spielen in den Westen Deutschlands. Für den AFC Bournemouth hatte er zwischen 2016 und 2019 insgesamt 58 Einsätze (drei Tore) in Englands Oberhaus bestritten, anschließend in eineinhalb Jahren bei Sheffield United weitere 41 (sechs Treffer).

Nach einem eher durchwachsenen Halbjahr bei Salernitana (sechs Serie-A-Einsätze, kein Tor, eine Vorlage) zog Mousset als vereinsloser Spieler zum VfL Bochum weiter. Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz sprach von einer "interessanten Facette", um die man die Offensivabteilung erweitert habe.

Nimes-Leihe endete mit Achillessehnenriss

Am 9. Januar 2024 nun verlässt Mousset den VfL - ohne je in einem Pflichtspiel für die Bochumer auf dem Rasen gestanden zu haben. "Die Bundesliga ist ziemliches Neuland für mich, die kenne ich bisher nur aus den Medien", hatte Mousset nach seiner Vertragsunterschrift damals verlauten lassen. Vom deutschen Oberhaus kann er nach seiner Zeit beim VfL nun auch nicht großartig berichten.

Aus Gründen der Perspektivlosigkeit hatte sich der 27-jährige, in Le Havre ausgebildete Franzose im Januar 2023 für ein halbes Jahr an den französischen Zweitligisten Olympique Nimes (elf Einsätze, ein Tor, zwei Vorlagen) ausleihen lassen. Seit seinem dort kurz vor Saisonende erlittenen Achillessehnenriss befand sich Mousset im Aufbautraining.

Wie es für ihn nun weitergeht, ist aktuell offen.