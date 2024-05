Ohne Drux: Mit diesen 35 Spielern plant Deutschland für Olympia

Alfred Gislason hat ein 35-köpfiges Aufgebot für die Olympischen Spiele von Paris festgelegt. Nur aus diesen Spielern wird der Bundestrainer später jene Spieler auswählen können, die Deutschland vertreten werden. Ein reduziertes Aufgebot will der Isländer in Kürze benennen.

"Ich bin erst neulich mit meinem Co-Trainer Erik (Wudtke, Anm. d. Red.) die Spieler durchgegangen und da ging es darum, wie viele sind so gut wie sicher. So viele waren das doch nicht", schilderte Bundestrainer Gislason bei Dyn im Rahmen des European League EHF Finals. "Also, sagen wir mal zwei Drittel vielleicht."

Die Kaderzusammenstellung wird bei Olympia noch einmal anspruchsvoller, denn lediglich vierzehn Spieler und drei Ersatzspieler können im Laufe des Turniers eingesetzt werden. Am heutigen Dienstag hat der Isländer nun sein erweitertes Aufgebot bekanntgegeben. Wer hier fehlt, wird keine Chance haben auf den Einzug ins olympische Dorf.

Wenig überraschend hat Gislason nicht alle Positionen mit gleich vielen Spielern besetzt. Teilweise können Spieler auf mehreren Positionen eingesetzt werden, wie Christoph Steinert oder Nils Lichtlein. Das ist im Kaderpuzzle gerade beim reduzierten Aufgebot nicht zu unterschätzen.

Kadernominierung noch schwieriger wegen Sonderregel

Zur Erinnerung, bei der jüngsten Handball-EM durften die Nationaltrainer einen Kader von 20 Spielern melden, von denen jeweils sechzehn an den Spielen teilnehmen durften. Und während bei der Handball-EM bis zu sechs Wechsel vorgenommen werden konnten, werden es bei Olympia maximal drei sein.

Gegenüber der Olympiaqualifikation nimmt Aron Seesing (Bergischer HC) den Platz von Hendrik Pekeler (THW Kiel) ein. Der Routinier will bei Olympia nicht spielen. Mit seinen guten Abwehrleistungen hat sich auch Tom Kiesler vom VfL Gummersbach einen Platz im erweiterten Kader erspielt, gegenüber der EM blieben so unter anderem Simon Ernst, Julius Kühn und Paul Drux außen vor.

Wie läuft die endgültige Nominierung ab?

Der DOSB wird am 2. Juli anlässlich der vierten von insgesamt fünf Nominierungssitzungen einen erweiterten Kreis der Handballer für Team Deutschland als Pool nominieren. Bis zum 8. Juli muss Alfred Gislason dann festlegen, mit welchen 14 Spielern man ins Turnier gehen will - und wie die drei Reserveplätze belegt werden.

Nach diesem Termin sind in den jeweiligen 14+3-Formationen nur noch aus Verletzungsgründen Änderungen möglich; hierbei kann auf die nun fixierten 35er-Kader zurückgegriffen werden. Während der olympischen Turniere haben die Teams lediglich drei Wechseloptionen mit den bei den jeweiligen technischen Besprechungen endgültig fixierten 14+3-Formationen.

In der Vorbereitung gibt es für beide Nationalmannschaften noch jeweils drei gemeinsame Länderspiel-Highlights am 13. Juli in der Dortmunder Westfalenhalle sowie vom 19. bis zum 21. Juli in der Stuttgarter Porsche-Arena. Gegner werden für die Männer Frankreich als aktueller Olympiasieger und Europameister sowie Ungarn und Japan sein.

Der erweiterte Kader von Deutschland für Olympia