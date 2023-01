Ohne Druck, aber mit Ambitionen: Erfurt beantragt Lizenz für die 3. Liga

Kehrt Rot-Weiß Erfurt schon bald in den Profifußball zurück? Dieser Frage begegnet die Vereinsführung um Geschäftsführer Franz Gerber dieser Tage noch mit Bodenständigkeit. Ausschließen möchte man einen Aufstieg am Ende der Saison aber nicht.

5474 Zuschauer kommen im Schnitt ins Erfurter Steigerwaldstadion. Bald auch wieder in der 3. Liga? IMAGO/Bild13

Fabian Gerber wirkte zufrieden, als die Spieler von Rot-Weiß Erfurt zur ersten Trainingseinheit nach der Winterpause auf den Platz zurückkehrten. "Alle haben den individuellen Laufplan ernst genommen und gut gearbeitet. Wir werden topfit in den Punktspielalltag gehen", sagte der Trainer der Thüringer.

Mehr zur Regionalliga Nordost Startseite

Tabelle

Statistiken

Transfers

Freuen dürfte den 43-Jährigen vor allem, dass er derzeit den kompletten Kader mit 23 gesunden Spielern zur Verfügung hat. Auch der zuletzt erkrankte Kay Seidemann wird an diesem Montag auf dem Platz zurückerwartet. Der Mittelfeldakteur war in der Hinrunde einer der Leistungsträger des Aufsteigers und hat seine Oberschenkelverletzung mittlerweile überwunden. Personelle Veränderungen sind in der Winterpause hingegen nicht zu erwarten.

Mit dem Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am kommenden Sonntag wartet auf RWE noch ein echter Härtetest, bevor am 20. Januar zu Hause gegen die VSG Altglienicke die Restserie wieder losgeht. Dann wollen die Erfurter ihre erfolgreiche Saison fortsetzen. Mit attraktivem Offensivfußball hatte der Aufsteiger in der Hinrunde Fans und Beobachter überrascht.

Niemand in der Kabine redet bei uns vom Aufstieg - auch wenn wir uns natürlich nicht dagegen wehren würden." Auch Teammanager Patrick Ecke möchte den Aufstieg noch nicht thematisieren

Auf eine Kampfansage an die Konkurrenz verzichtet Gerber aber bewusst: "Wir bleiben bodenständig. Die Rückrunde ist für uns der Bonus und die Zugabe." Das sieht auch Teammanager Patrick Ecke so: "Das Schöne ist, dass wir in der Rückrunde keinen Druck haben. Niemand in der Kabine redet bei uns vom Aufstieg - auch wenn wir uns natürlich nicht dagegen wehren würden."

Drittliga-Lizenz wird beantragt

Deshalb kündigte Gerbers Vater Franz (69), der seit mehr als zwei Jahren als Geschäftsführer und Investor in Erfurt aktiv ist, die Beantragung der Drittliga-Lizenz an. "Wir werden die Unterlagen einreichen. Dass wir am Ende ganz oben stehen, halte ich im Augenblick zwar für unwahrscheinlich. Aber im Fußball ist alles möglich", sagt er. Ein Verzicht kommt für ihn nicht infrage: "Das könnten wir den Fans nicht erklären. Und auch den Spielern können wir doch nicht von vornherein sagen, dass sie nicht aufsteigen können."