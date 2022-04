Ohne Draisaitl: Oilers gewinnen zum fünften Mal in Serie

Die Edmonton Oilers haben den fünften Sieg in Folge eingefahren - obwohl mit Leon Draisaitl ein Schlüsselspieler nach langer Zeit mal wieder fehlte.

Die Edmonton Oilers waren auch ohne Leon Draisaitl erfolgreich. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Auch ohne Draisaitl bleiben die Edmonton Oilers auf dem Vormarsch. Während den deutschen Eishockey-Superstart eine leichte Unterkörperverletzung plagt, feierte Edmonton durch das 2:1 nach Verlängerung bei den San Jose Sharks den fünften Sieg in Folge.

Erstmals seit Oktober 2017 und 352 Spielen in Folge verpasste Draisaitl damit eine Partie in der NHL. Der Angreifer hatte zuvor gegen die Anaheim Ducks (6:1) die 100-Punkte-Marke geknackt und sich am Montag wegen kleinerer Blessuren eine Auszeit vom Training genommen.

Wenn du solche Typen aus der Aufstellung nehmen musst, fehlen sie dir immer. Connor McDavid über Leon Draisaitl

Den Siegtreffer gegen San Jose erzielte Connor McDavid, der nach 31 Sekunden in der Overtime zuschlug. Die Oilers belegen in der Pacific Division nun den zweiten Platz und sind klar auf Play-off-Kurs.

"Natürlich haben wir ihn heute vermisst", sagte McDavid über Draisaitl: "Wenn du solche Typen aus der Aufstellung nehmen musst, fehlen sie dir immer. Ich bin froh, dass wir einen Weg gefunden haben, zwei Punkte auch ohne ihn zu holen."

Andere deutsche NHL-Profis feierten dagegen auf dem Eis Siege. Stürmer Tim Stützle erzielte beim 6:3 der Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens im Überzahlspiel sein 15. Saisontor. Verteidiger Moritz Seider bewies beim 5:3 der Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins mal wieder seine große Qualität: Dem 21-Jährigen gelang der 39. Assist im 69. Saisonspiel.