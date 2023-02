Ohne Doncic: Weiterer Mavericks-Sieg mit Irving - Butlers spektakulärer Gamewinner

Mavs-Neuzugang Kyrie Irving führt Dallas erneut zum Sieg. Die Suns siegen weiter ohne Kevin Durant. Und: Jayson Tatum führt Boston einmal mehr an. Die NBA am Samstagmorgen.

Nach seinem Wechsel zu den Dallas Mavericks ist Basketballer Kyrie Irving erneut Topscorer der Texaner gewesen. In seinem zweiten Spiel im Dallas-Trikot kam der Neuzugang beim 122:114 bei den Sacramento Kings am Freitag (Ortszeit) auf 25 Punkte, sechs Rebounds und fünf Assists. Dallas, weiter ohne die verletzten Luka Doncic und Nationalspieler Maximilian Kleber, ist Vierter in der Western Conference. Wann Doncic indes bereit für seine Rückkehr ist, bleibt offen - Hoffnung besteht aber, dass der Slowene schon beim erneuten Aufeinandertreffen in Sacramento am Samstagabend fit ist.

Daniel Theis arbeitet sich derweil nach seinem Comeback zurück zur alter Stärke. Der DBB-Center erzielte bei der 104:117-Niederlage der Indiana Pacers gegen die Phoenix Suns sechs Punkte, sammelte außerdem zwei Rebounds ein und blockte einen Wurf. Bei den Suns glänzten Deandre Ayton (22 Punkte), Devin Booker (21) und Chris Paul (19) in Abwesenheit des weiter verletzten Neuzugangs Kevin Durant.

Spektakuläres Finish durch Butler - Celtics schlagen Hornets

Spektakulär war das Finish im knappen Duell zwischen Houston und Miami. 0,3 Sekunden vor Schluss erzielte Jimmy Butler den Gamewinner nach Alley-Opp-Anspiel zum 97:95. Das Play hatten die Heat schon seit der Corona-Bubble in der Tasche, wie Head Coach Erik Spoelstra verriet: "Wir haben ungefähr drei Jahre gebraucht, um wieder darauf zurückzukommen. Das ist einer dieser Vorteile der ganzen Zeit, die wir in der Blase hatten."

Außerdem am Freitagabend: Die New York Knicks verloren 108:119 bei den Philadelphia 76ers, Isiah Hartenstein kam auf sechs Punkte. New York ist Siebter der Eastern Conference. Und: Die Celtics bleiben das Maß aller Dinge im Osten. Einmal mehr angeführt von Jayson Tatum (41 Punkte) schlug Boston die Charlotte Hornets 127:116.