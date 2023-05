Ohne Cigerci nach Köln

Bundesliga-Schlusslicht Hertha BSC muss im Spiel beim 1. FC Köln am Freitagabend auf Mittelfeldspieler Tolga Cigerci (31) verzichten.

Der Ende Januar nach sechseinhalb Jahren in der Türkei (Galatasaray, Fenerbahce, Basaksehir, Ankaragücü) nach Berlin zurückgekehrte Cigerci laboriert nach Klubangaben an Wadenproblemen und steht deshalb für das Schlüsselspiel in Köln nicht zur Verfügung. Cigerci absolvierte nach dem Wechsel bislang elf Bundesliga-Einsätze, nach starkem Start ging die Formkurve allerdings nach unten. Beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:1) am vergangenen Samstag hatte der türkische Nationalspieler nicht zum Spieltagskader gehört. Neben Cigerci fehlen in Köln lediglich Kelian Nsona (Aufbautraining nach Knie-OP) und Ivan Sunjic (suspendiert). Die gegen Stuttgart wegen vorhergehender Muskelblessuren vorsorglich ausgewechselten Marco Richter und Marton Dardai sind fit, auch der gegen den VfB wegen einer Kopfblessur ausgewechselte Marc Kempf steht zur Verfügung.

Ich glaube, dass die Mannschaft, die gewonnen hat, auch am Freitagabend anfängt." Pal Dardai

Stevan Jovetic, den in dieser Saison mehrfach muskuläre Verletzungen gebremst hatten und der gegen Stuttgart länger als geplant mitgewirkt hatte, ist ebenfalls einsatzbereit. "Bei Jove war der Plan, dass er 60 Minuten gegen Stuttgart spielt - die Partie gab das nicht her, aber er hat es gut gemacht", sagte Trainer Pal Dardai in der Spieltagspressekonferenz am Mittwoch. "Im Training sieht es gut aus. Ein Spiel pro Woche ist drin. Er schont sich nicht und kann ein Unterschiedsspieler für uns sein." Nach dem Sieg gegen den VfB, dem ersten Erfolg im dritten Spiel nach Dardais Rückkehr, spricht viel dafür, dass der Coach am Freitag derselben Startelf wie zuletzt vertraut. "Es gibt immer eine Gegneranalyse und immer Dinge, die man einplanen muss", erklärte Dardai, "aber ich glaube, dass die Mannschaft, die gewonnen hat, auch am Freitagabend anfängt."

Heißt: Auf Angreifer Jessic Ngankam, der im Kalenderjahr 2023 bislang nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht hat, wartet auch am Freitag voraussichtlich die Joker-Rolle. Winter-Zugang Florian Niederlechner, der gegen den VfB im 13. Spiel erstmals für Hertha getroffen hatte, soll im Sturmzentrum erneut starten.