Ohne Chance gegen Qualifikantin: Niemeier im Achtelfinale ausgeschieden

Jule Niemeier muss weiter auf ihren ersten WTA-Titel warten. In 's-Hertogenbosch hatte sie gegen die 19-jährige Robin Montgomery im Achtelfinale keine Chance. Auch Tatjana Maria schied in Nottingham aus.

In den Niederlanden war früh Schluss für Jule Niemeier. IMAGO/Hasenkopf

Die 24-jährige Niemeier stand im Achtelfinale des WTA-Turniers im niederländischen 's-Hertogenbosch der US-Amerikanerin Robin Montgomery gegenüber und musste sich der Nummer 173 der Welt klar mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Das Viertelfinale findet somit ohne deutsche Beteiligung statt.

Maria verliert den Rhythmus

Dasselbe Schicksal ereilte Maria in Nottingham zum Auftakt der Rasensaison. Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin unterlag im Achtelfinale der an Nummer fünf gesetzten Polin Magdalena Frech 6:3, 3:6, 1:6.

Die 36-jährige Maria startete gut ins Match, geriet im zweiten Satz allerdings aus dem Rhythmus. In Nottingham war Maria, die bei den French Open in Paris zuletzt das Aus in der ersten Runde ereilt hatte, die einzige Deutsche im Feld.