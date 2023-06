Ohne Chance gegen Dimitrov: Altmaier verpasst Achtelfinale

Die Chance auf ein mögliches rein deutsches Achtelfinale bei den French Open ist dahin. Daniel Altmaier war in seinem Drittrunden-Match gegen Grigor Dimitrov chancenlos und verpasste die Einstellung des besten Karriere-Resultats.

Daniel Altmaier hat bei den French Open eine weitere Überraschung verpasst und ist in der dritten Runde ausgeschieden. Der 24 Jahre alte Tennisprofi unterlag dem Weltranglisten-29. Grigor Dimitrov aus Bulgarien am Samstagabend in 2:07 Stunden mit 4:6, 3:6, 1:6. Nach dem Fünf-Satz-Krimisieg in mehr als fünf Stunden gegen den italienischen Titelanwärter Jannik Sinner fehlte Altmaier die Energie, das Spiel noch zu drehen.

Es sei emotional und körperlich schwierig gewesen, das vorige Match zu verarbeiten. "Am Ende ist man auch nur ein Mensch und kann draus lernen. Wenn das dann hoffentlich Woche für Woche Realität wird, gegen diese Topjungs zu spielen, wird das hoffentlich natürlich sein", sagte Altmaier und bewertete sein Turnier und die Arbeit der vergangenen Wochen "sehr positiv": "Es gibt noch sehr viele Baustellen, aber wir haben schon schöne Momente gehabt."

Erinnerungen an 2020

Damit verpasste der Kempener die Wiederholung des größten Erfolgs seiner Karriere, als er 2020 ebenfalls beim Sandplatzklassiker in Paris das Achtelfinale erreicht hatte. Auch damals hatte er in Matteo Berrettini zunächst einen Top-Ten-Spieler geschlagen und war danach glatt in drei Sätzen ausgeschieden. Durch das Erreichen der dritten Runde wird sich Altmaier zumindest deutlich von Weltranglistenplatz 79 nach oben verbessern.

Schon der Start gegen den 32 Jahre alten Dimitrov missglückte komplett. Schnell lag Altmaier mit 0:3 hinten, nach einer Viertelstunde feierte er seinen ersten Spielgewinn emotional und ballte die Faust. Zwar konnte er seinem Kontrahenten den Aufschlag zum 3:4 abnehmen, leistete sich aber weiter zu viele unnötige Fehler, so dass der erste Satz verloren ging.

Zu viele unnötige Fehler: Altmaier letztlich unterlegen

Auch im zweiten Durchgang kassierte Altmaier direkt wieder das Break. Als der Ball von der Netzkante ins eigene Feld zurückprallte, schleuderte er seinen Schläger mehrere Meter in die Luft und fing ihn frustriert wieder auf. Dieses Mal blieb das Aufbäumen aus - im dritten Satz war die Gegenwehr Altmaiers weitgehend gebrochen. Zwar holte er sich noch mal ein Break zum 1:5, musste sich aber letztlich verdient geschlagen geben.

Die Chance auf ein mögliches rein deutsches Achtelfinale ist damit ebenfalls dahin. Hätten Altmaier und Alexander Zverev ihre Spiele jeweils gewonnen, wären sie in der nächsten Runde aufeinandergetroffen. So wird aber Dimitrov auf den Gewinner der Partie zwischen Zverev und Frances Tiafoe treffen.