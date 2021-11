Ohne Bindemann und Borgmann: Preußen Münster will die Tabellenführung

Ein Punkt hinter Tabellenführer Essen liegt Preußen Münster aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Gegen den SC Wiedenbrück will Preußen-Coach Sascha Hildmann mit dem sechsten Ligaerfolg in Serie an Essen vorbeiziehen.

Preußen-Coach Hildmann zeigt es an: Für Münster geht es die letzten Wochen nach oben. picture alliance/dpa/Revierfoto